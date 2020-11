Slap dog lidt af!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Alting har en tid,/ for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.”

Prædikerens Bog 3, 1

Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer skrev en omfattende samling breve og betragtninger, mens han sad fængslet i Berlin fra 1943, til han i 1945, kort før Anden Verdenskrigs afslutning, blev henrettet som meddelagtig i et kupforsøg mod Hitler.

I et af brevene til sin nærmeste ven skriver Bonhoeffer om et besøg, han har haft i fængslet af sin svigermor. Han beskriver hende som et menneske, der ønsker at gøre så meget godt, at det simpelthen bliver for meget. Han kunne ønske, skriver han, at nogle kristne kunne lære at være lidt mere egoistiske, for så kunne de være til mere gavn!

Bonhoeffer ønsker naturligvis ikke at gøre egoisme som sådan til en dyd. Det, han mener, er tydeligt nok, at det i mange situationer er det bedste at unde sig ro og samling. Eller at nøjes med at gøre én ting, ikke alt muligt.

Hvad kan der ligge bag gesjæftigheden? I visse tilfælde vel en slags selv-overvurdering: Det afhænger af mig, hvis det skal blive gjort ordentligt! Eller det kan omvendt skyldes en mindreværdsfølelse: Jeg er ikke god nok, så jeg må anstrenge mig og gøre mere end de andre. Hvad der end ligger bag, kan det føre til nævenyttighed snarere end nytte. I visse situationer kan det være bedst at lade hænderne synke, falde til ro. Måske folde hænderne i bøn frem for at have fingrene i alt muligt, så det bliver hektisk og for meget. I hviletilstanden kan der pludselig opstå en ny klarhed, vise sig andre muligheder, end vi før havde øje for.

Vi lever i en tid med et pågående flimmer af indtryk, informationer, påvirkninger. Det kan trække os hid og did, gøre os kortsynede, og vi trues af skuffelser og plages af utilstrækkelighed – eller vi kan kapsle os inde i overfladiskhed.

Det er en livskunst at kunne leve tålmodigt med sit livs spørgsmål. Ikke i sløvhed eller dovenskab, det er noget andet. Men med den tålmodighed, som indbefatter opmærksomhed. Og parathed, når der kaldes på handling.

I evangelierne bruger Jesus en bonde som billede: Han lader kornet spire og vokse, ”uden at han ved hvordan”, venter, mens dagene går, og når kornet er modent, går han i gang med høsten. Tålmodighed, hvile, opmærksomhed!

Johannes Værge er pastor emeritus og forfatter.