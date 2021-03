Småt bliver stort

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”’Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?’”.

Johannesevangeliet 6, 9

Det ser noget småt ud. ”Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?”. Som disciplen Andreas siger til Jesus. Hvad nytter de småtterier, vi kan bidrage med, når behovet er stort?

Men både Bibelen og verdenshistorien er fuld af eksempler på, at småt kan betyde noget stort. Det, som syner af så lidt i verden, kan få enorme konsekvenser. Hvor var det dog godt, at Andreas ikke lod sig stoppe af sit sukkende ”men”. Han fortsatte og fulgte Jesu anvisninger. Og i Jesu hænder skete underet.

Sådan giver vores kristne tro os et ”omvendt men”: Du og dit er kun småtterier at se til; men i Jesu hånd kan småt blive til stort. Blive til manna fra Himlen. Selv sorte syndere kan blive til den ”store hvide flok”. Sådan vender Jesus vores sukkende ”men” til et underfuldt ”men” i sin mund: Men jeg er her også! Jeg kan gøre noget stort ud af noget småt! Også ud af jeres småtterier. Kend og bekend mig som Frelser og følg mig!

For læg mærke til bespisningsunderets fremtrædende plads i Det Nye Testamente: Ud over underet med Jesu død og opstandelse er bespisningen af de mange tusinde det eneste under, som fortælles i alle fire evangelier.

Så vigtigt er det for evangelisterne at fortælle os dette. Sådan at vi spejder efter Jesu nærvær og beder ham ind i vort liv og lægger alle vore lidende ”men” ind i hans ”underfulde men”. Og sådan at vi i lyset af den forestående påske gøres sultne efter Jesu døds betydning, efter hans opstandelses betydning. Ja, sultne efter at blive mættet af Jesus med det evige livs mad.

Vi får ikke forklaret, hvordan Jesus velsigner. Denne hemmelighed ligger gemt mellem Faderen og Sønnen. Vi har mange gode idéer til, hvordan Jesus kunne gøre det bedre at leve, hvor sult og uretfærdighed råder. Den sag har han helt åbenbart sat os til at hjælpe med til.

Alt får vi lov at modtage – og at dele. Bidrag derfor til kirkens givertjeneste med dine gaver. Og husk: Mange bække små gør en stor å!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.