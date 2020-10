Socialrådgiver: Her er seks ting, regeringen bør have fokus på, når den laver ”barnets lov”

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Regeringen er ved at udarbejde lovtekst til ”barnets lov”. Jeg kunne ønske, at barn og forældre ikke blev set som hinandens modsætninger

Regeringen er ved at udarbejde lovtekst til ”barnets lov”. Mest har det handlet om flere og tidligere anbringelser.

Regeringens ønsker om styrket indsats for børn hilses velkommen. Alle børn har krav på en tryg barndom. Jeg kunne ønske, at regeringen fik fokus på kvalitet frem for kvantitet. At regeringen fik større fokus på betydningen af forebyggelse, inddragelse, tidspres og økonomi: de rammer, jeg som socialrådgiver gives, til at møde børn og familier i svære positioner.

Regeringen udtaler, at alt for mange forældre har fået alt for mange chancer. På bekostning af deres barn. Måske – men vi ved det faktisk ikke. Jeg kunne ønske, at barn og forældre ikke blev set som hinandens modsætninger. Barn og forældre er en følelsesmæssig enhed på godt og ondt.

Som socialrådgiver balancerer jeg altid mellem et perspektiv på barnet og et perspektiv på forældrene.

Kvalitet må altid gå forud for kvantitet og mavefornemmelser.

Som socialrådgiver kunne jeg ønske:

1) At et barn først blev anbragt, når alt talte for, at det var mere skadeligt for barnet at forblive i hjemmet. Anbringelse af et barn er det største indgreb, et samfund kan gøre i en families liv. Vi skal huske, at vi stadig ved for lidt om, hvad der betinger den gode anbringelse, og hvad der giver den bedste kvalitet i anbringelsen.

2) At forebyggende hjælpeforanstaltninger får langt større fokus. Før vi griber til anbringelse, bør vi se på, om den støtte, vi har tilbudt familien, nu også var den rette og relevante.

3) At, når indsatsen i hjemmet ikke er tilstrækkelig, og der må ske anbringelse, vi da sikrer, at barnet kan opretholde tilknytning og kontakt til sin familie. At afskære en følelsesmæssig tilknytning kan give alvorlige traumatiske følger for barnet og hindre, at barnet opnår den ro og tryghed, der er fundamentet for udvikling og trivsel.

4) At når barnet hjemgives, skal der foreligge en hjemgivelsesplan. Barn og forældre kan have brug for at ”lære” hinanden at kende igen. Støtte skal etableres i hjemmet, indtil familien har fundet fælles fodfæste igen i en hverdag.

5) At retssikkerheden sikres hele vejen rundt for barn og forældre. Alt for mange forældre beskriver, at samarbejdet med kommunen har svære vilkår. Al sagsbehandling og alle afgørelser skal være transparente. Forældre skal ikke opleve det truende at søge hjælp i kommunen.

6) At der gives tid. At møde barn og forældre med svære og komplekse vanskeligheder fordrer tid. Forældre må forvente, at socialrådgiveren møder forberedt og med tid til samtale.

Tillidsbaseret kontakt er forudsætningen for et succesfuldt borgerforløb.

Mia Heick er socialrådgiver.