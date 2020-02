Sognepræst: Der er for mange kirker på landet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

De tager ressourcer fra de steder, hvor der er behov for mere kirke, skriver Morten Skrubbeltrang, sognepræst og bestyrelsesformand for Danmission

Igen er debatten om kirker på landet dukket op. Det sker med jævne mellemrum, men indtil nu er det mest en stille dans på stedet, der ikke bringer os afgørende videre. For i diverse projekter, idékataloger og gode viljer mangler vi at tage fat på de afgørende spørgsmål og udfordringer.

Det er meget godt, at vi kan dele forskellige idéer til, hvordan kirken bruges og er et aktiv for hele lokalområdet, men det ændrer ikke på, at der grundlæggende er for mange kirker på landet. I en situation, hvor antallet af små sogne med under 500 og 1000 indbyggere fortsat stiger, at der nemlig behov for at få modet til at ændre på tre afgørende forhold.

For det første skal der ses på strukturen. Både sognestrukturen, og strukturen for, hvad der sker med kirker, der tages ud af drift. Så længe vi ikke ændrer noget strukturelt, kommer vi igen til at spilde tiden med snakken om kirken på landet med ikke rigtigt at få noget til at ske, og der vil fortsat være hundredvis af steder, hvor mursten dræner det kirkelige liv og engagement frem for at understøtte det.

Der må skabes en overordnet struktur på tværs af sogne, provstier og stifter, der kan overtage den nedlagte kirke og stå for nødtørftig vedligeholdelse og opsyn. For ellers er vi jo kommet lige vidt selv de steder, hvor man formår at tage en beslutning.

Hvis det stadig er menighedsrådet, der står for at vedligeholde den nu fredede bygning og bruge pengene til den, så går der jo stadig tid og ressourcer fra det kirkelige arbejde. Så lad menighedsråd forholde sig til det levende kirkeliv og de bygninger, der stadig er rammen om dette. Og lad så en ny, overordnet enhed på tværs af hele landet overtage ansvaret for de nedlagte kirker. Så kræves der heller ikke kompetencer til at sikre nationalarven, når bygningen er fredet i hvert enkelt af de menighedsråd, hvor kirken ligger.

For det andet er det afgørende at arbejde med, hvordan vi laver meningsfulde gudstjenester med ganske få deltagere. Når nu højmessens liturgi er til debat, er det også tiden for, at vi tør lave en liturgi, der giver mening, når der maksimalt samles 5-10 personer til en gudstjeneste.

Og for det tredje er det afgørende, at kirken er bæredygtig. Ikke kun i miljømæssig forstand, men i kirkelig forstand. Der skal være et bæredygtigt gudstjenesteliv, hvor kirken ikke blot bruges til yoga og kunstudstillinger, men også til gudstjenester, og så skal der ikke mindst være et bæredygtigt frivilligt miljø omkring kirken. Lægfolket skal være der. Det er en stor opgave at være menighedsråd med store både økonomiske og juridiske spørgsmål. Et sogn må aldrig blive så lille, at der ikke kan findes frivillige til at være med omkring kirken med den rette viden og kunnen.

Naturligvis er det ingen enkel opgave at nedlægge kirker på landet, og ja, der følger også kirkegårde med, som man skal forholde sig til. Men helt grundlæggende er der behov for igen at tage fat på opgaven og ikke blot blive lullet i søvn med troen på, at gode idéer, vidensdeling og reklamekampagner for at finde en egnet præst ændrer virkeligheden.

Der er for mange kirker på landet, og de tager ressourcer fra de steder, hvor der er behov for mere kirke. Selvom det kan lyde barskt, så er virkeligheden jo den, at de midler, der bruges på de få og på at holde kirker unødvendigt i gang, ikke kan bruges de steder, hvor folk er flyttet hen, og der er brug for mere kirke. Kirken skal være, hvor folk er.

Morten Skrubbeltrang er sognepræst og bestyrelsesformand for Danmission.