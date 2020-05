Sognepræst: Efterskolerne har tænkt på sig selv – og glemt det fælles bedste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvis man går ind på direktøren for Efterskoleforeningens Facebookside, kan man læse følgende hilsen, sat på af en ven, kort efter det blev klart, at efterskolerne bliver en del af anden fase af genåbningen:

”Tillykke! I er fremragende lobbyister i ordets bedste betydning.”

Det kan der mildt sagt være noget om: Siden første genåbning blev annonceret før påske, har Efterskoleforeningen med sin formand i spidsen været meget synlig og endog meget offensiv i kampen for, at netop foreningens skoler med deres elever egentlig burde have været med allerede i den første åbning – og i al fald skulle med i anden åbning.

Formanden, Torben Vind Rasmussen, beskrev i dramatiske vendinger, hvordan efterskolelevernes ophold ”brutalt var blevet revet fra dem”, og hvor ”ubærligt” det var for eleverne ikke at kunne vende hurtigst muligt tilbage.

Samtidig understregede han, at det jo handlede om ”det bedste år i deres liv” – og alt dette forstod regering og ikke mindst sundhedsmyndighederne slet, slet ikke!

Siden er det fortsat: på sociale medier, i tv, aviser – ja, nærmest overalt er Efterskoleforeningen dukket op og har talt sin sag: at netop de skulle være med i anden genåbning.

Alt sammen ivrigt støttet af mange af elevernes forældre, der beredvilligt har fortalt om, hvor slemt det her var for de unge, hvordan de led og savnede, længtes og græd.

Læg dertil så alt det, vi ikke har set – eller kun fornemmet: Hvordan Efterskoleforeningen formentlig har kørt hårdt på over for politikere og embedsmænd.

Som formanden på et tidspunkt skrev til undervisningsordførerne:

”Skolerne arbejder benhårdt (…) med at forberede en forsvarlig åbning.” Alt andet end ro til omhyggeligt at overveje og afveje har man ikke givet de i forvejen hårdt pressede embedsfolk og politikere.

Samtidig postede foreningen på sin Facebook-side flere kritiske artikler om Kåre Mølbak, hvis faglighed på denne måde blev betvivlet, og hvis umenneskeligt manglende sans for unge menneskers behov blev tydeligt for enhver.

Alt i alt et dygtigt stykke arbejde – målrettet, strategisk, vedholdende og benhårdt fokuseret på målet: at netop efterskolerne med 30.000 elever fra hele landet naturligvis skal åbne hurtigst muligt.

Og resultatet udeblev da heller ikke: Efterskolerne åbner den 18. maj. Så noget er der om snakken om de fremagende lobbyister, måske de bedste her til lands. I al fald bedre end højskolernes, museernes og dyreparkernes folk. Men ser man nærmere efter og tænker lidt videre, har man ganske vist sejret, men spørgsmålet er, om man har sejret ad helvede til, for nu at citere den hedengangne og benhårde fagforeningsboss Thomas Nielsen.

Af flere grunde: Først og fremmest har Efterskoleforeningen ensidigt fokuseret på sig og sine. Den grundtvigske tradition, som efterskolerne udspringer af, har ellers ofte talt om ”det fælles bedste” – altså at en del af den dannelse, som skolerne ønsker at give eleverne, netop handler om at bibringe dem sans for andet og mere end sig selv og egne cirkler og interesser.

Derfor undrer det naturligvis en – måske naiv – tidligere efterskoleelev, -lærer, -bestyrelsesformand som mig, at Efterskoleforeningen undervejs ikke har holdt sig mere tilbage, gjort opmærksom på de vigtige hensyn til udsatte og svage grupper, til sygehusvæsenet og dets medarbejdere, til økonomisk trængte. Gjort opmærksom på, at nok ønskede man – naturligvis – at kunne åbne sine skoler, men man var godt klar over, at dette var alvorligt, og at større hensyn måtte tages.

Det har man ikke gjort. Og dermed har man spillet sig en enestående mulighed for at opdrage elever og ikke mindst forældre til at bære deres del af ansvaret for alt dette af hænde – også ud over den tid, hvor det er nyt og spændende.

I stedet har man gjort de unge en bjørnetjeneste: Med formandens sprogbrug har man understøttet de unge i, at deres savn af efterskolen var at sidestille med pludselig død og umenneskelig sorg: ”brutalt revet fra dem”, ”ubærligt” og senere i forløbet ”livskrise”.

Stop en halv! har man lyst til at råbe. Hvordan skal de unge dog klare livskriser, tab og sorg, når deres syv ugers savn og længsel efter skolerne og kammeraterne bliver omtalt i samme vendinger som de mest umenneskelige tab. Sansen for det fælles bedste, forstået som det, der også rækker ud over efterskolens særlige fællesskab, har de næppe fået styrket.

Læg dertil så den nærmest sekteriske omtale af efterskoleåret som ”det bedste år i deres liv”. Det bestyrker ikke alene de unge i, at netop deres tab og savn er noget helt særligt; det kan også give dem et forskruet syn på den tid, der kommer efter efterskolen.

Jeg tror da nok, at min hustru og børn ville være noget trætte af, hvis jeg omtalte og opfattede mine to år på en efterskole som de bedste år i mit liv. De var gode, ja, fantastiske, uforglemmelige, retningsgivende, men de bedste?

For det andet har Efterskoleforeningen dermed signaleret, at man er gået fra at være en folkelig forening, forstået som en forening også med sans for helhed og sammenhængskraft, til en benhård interesseorganisation, der går efter egne interesser – og kun det!

Naturligvis har foreningen, som man vil fremhæve, kæmpet for eleverne. Ja, ingen tvivl om det. Men denne kamp har været ensidig, uden blik for andres situation og behov. Og dermed u-folkelig, for så vidt man forstår det folkelige som det mellemmenneskelige, der ikke alene inkluderer den enkelte eller de mindre fællesskaber, men også samfundet som helhed.

Denne folkelige forståelse har fuldstændig manglet i Efterskoleforeningens fremfærd, og man kan kun håbe, at de kritiske røster, der trods alt må være i efterskolernes egne rækker, på et tidspunkt træder tydeligt frem og tager kampen.

For nok har Efterskoleforeningen sejret – og jeg ønsker gerne tillykke og forstår naturligvis sagtens elevernes glæde. Men spørgsmålet er som sagt, om ikke man har sejret ad helvede til: at sansen for ”det fælles bedste” er væk, at man først og fremmest er ”kundeorienteret” – lader sig styre entydigt af elevers og forældres interesser – og at man ikke længere ser sig som en del af den større helhed.

Det kan måske give gevinst nu, men på længere sigt kan det underminere efterskolernes legitimitet, for så vil samfundet naturligvis i højere grad fokusere på, hvad man får for pengene – om ikke de penge, man støtter efterskolerne med, eksempelvis til 10. klasse og til de mange overordentligt veludstyrede skoler, kunne bruges bedre.

På mange efterskoler synger man vist nok ofte den sang, der hedder ”Livstræet” – i øvrigt nu fra sin egen sangbog. Højskolesangbogen, som man delte med det øvrige Danmark, bruger man vist ikke rigtig mere. Et af versene lyder sådan her:

”Der er så hård en kamp om magten, alle kæmper for sig selv. Er der ingen, der har sagt dem, at de slår sig selv ihjel.”

Jeg foreslår, at når eleverne mødes igen, når lærerne mødes, når Efterskoleforeningens bestyrelse mødes, at så synger man netop dette vers særligt højt. For det er så sandt, som det er sunget; det har Efterskoleforeningen lige vist. Spørgsmålet er imidlertid, om man undervejs slog noget vigtigt ihjel.

Kristian Bøcker er sognepræst i Jelling.