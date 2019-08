Sognepræst har oprettet sorgkorps: Det kræver mod fra dem, der har meldt sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Når sorggruppeforløbet ender, spørger jeg, om de vil melde sig til, og det er der mange, der siger ja til.Jeg kan så kontakte dem, hvis der bliver brug for dem. Det giver den sørgende et rygstød, at de kan være noget for andre. At deres historie kan bruges. Og det kan den i høj grad, skriver sognepræst Trine Gjørtz, sognepræst i Sydmors Pastorat og sorgrådgiver i Aalborg Stift.