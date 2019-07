Sognepræst: For mange er gudstroen det eneste svar på livssmerten, der kan give hjertet ro

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Der er en modgang, vi med menneskekræfter ikke kan løse. Men i troen på Gud kan man finde, at livet ikke tilhører håbløsheden, skriver sognepræst Lotte Boas

DETTE ER IKKE NOGET, jeg ved, men alene et forsøg på at sætte ord på den kirkegænger, som trofast og stille sidder på kirkebænken, og som glæder sig over kirkens aktiviteter. Den kirkegænger, der først og fremmest kommer, fordi livet falder på plads, når man er menneske over for Gud. Den kirkegænger, som glemmes i kirkens arbejde med at gøre sig synlig og relevant på samfundsvilkår, men som vi måske svigter, hvis vi ikke husker, hvad det egentlig er, gudstjenesten kan og gør.

Livet har modstand. Det er en almindelig livserfaring. Nogle mennesker oplever så meget modgang i livet, at de giver op. De bliver negative og forventer det negative. Andre mennesker har oplevet, at der findes løsninger på alt. I løbet af de seneste 100 år er vi blevet stadig bedre til at findes løsninger på det, der før kunne ødelægge et menneskeliv. Vi kan behandle mange former for kræft. Man kan få medicin mod depression. Vi har oparbejdet en optimisme i samfundet: Alt kan løses af menneskekræfter. De mennesker, der har oplevet modgang, og at der findes løsninger, bliver frustrerede, når de oplever modgang i livet, som ingen løsning har.

Men der findes vilkår, som ødelægger livet, og som der ikke findes løsninger på. Vores død er sådan et vilkår. Men der er også andre vilkår: at man bliver gammel og mister evnen til at kunne det, man kunne i sine velmagtsdage. At man skal elske uden at blive elsket igen. At ens sind rummer håb og drømme for livet, det ikke er muligt at indfri.

Opdagelsen af, hvor fantastisk livet er, og hvor mirakuløst skaberværket er, fører til sorgen over, at det hele forsvinder igen. Hvad kommer først: Erkendelsen af, at jeg elsker livet og mister det, eller at jeg mister det og derfor erkender, hvor højt jeg elsker det? Egentlig er det underordnet, hvad der kommer først. Sagen er, at disse to erkendelser går hånd i hånd. Der er sorg i glæden og glæde i sorgen.

Det er en livssmerte at elske livet og samtidig se i øjnene, at vi har det under ødelæggelsens vilkår. Man kan reagere på den livssmerte ved enten som nævnt før at give op og overgive sig til håbløsheden eller ved fornægtelse og frustration over, at vilkårene ikke bliver bedre. Jeg tror, mange kirkegængere har fundet en tredje reaktion, nemlig den at lægge sit liv i Guds hænder. Deri ligger der en accept af livssmerten og af hjertets uro. Men man er ikke stødt ud i håbløsheden.

Det, gudstroen kan love, er, at livet altid er i Guds hænder. I medgang og i modgang. Modgangen er en del af livet. Der er en modgang, vi med menneskekræfter ikke kan løse. Men i troen på Gud kan man finde, at livet ikke tilhører håbløsheden. Jeg tror, mange af vores faste kirkegængere går i kirke, fordi gudstroen er det eneste svar på livssmerten, der kan give hjertet ro.

Vi lever i en tid, hvor kirken skal forklare sin eksistensberettigelse. Så tales der om, at kirken kan tjene formål som at bidrage som samfundsstøtte eller at formidle kultur og foredrag. Det er alt sammen ganske udmærket. Men det overgår aldrig det vigtigste: Kirken skal forkynde Kristus. Det er i forkyndelsen, vi har det unikke, som giver kirken eksistensberettigelse, men som først og fremmest er det, der sætter mennesker på sin rigtige plads i livet.

Lotte Boas er sognepræst i Fredens Kirke i Svendborg.