Sognepræst: Påsken fortæller os noget vigtigt om forholdet mellem far og søn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Nådestolsmotivet viser, at lidelsen, korset, er begyndelsen – udgangspunktet – for den Gud, der bestandigt, ikke bare engang for længe siden, men nu og her, i hvert eneste øjeblik, skaber alt af intet

Det siges, at vi lever i et faderløst samfund. At moderniteten er kendetegnet ved, at den autoritet, som førhen blev tilskrevet familiefaderen, og som i sidste ende var opretholdt af forestillingen om Gudfader i himlen, er forsvundet. Gud er død, Faderen har mistet sin autoritet, og vi er alle overladt til os selv. Friheden er ubegrænset, og det samme er meningsløsheden.

Men måske en samtidsdiagnose med lige så stor ret kunne lyde, at modernitetserfaringen er en oplevelse af barnløshed? Forfatteren Karl Ove Knausgård er inde på den tanke, når han et sted gør opmærksom på, at store, modernistiske forfattere som James Joyce, Franz Kafka og Marcel Proust udelukkende var sønner, ikke fædre. Et vilkår, de i øvrigt deler med fiktionens store modernitetsindvarsler, den melankolske prins Hamlet. Der er altså en erfaring i tilværelsen, som disse registranter og formgivere af moderniteten ikke kendte.

Spørgsmålet er, om ikke også denne manglende erfaring har haft betydning for, hvordan vi børn af moderniteten opfatter den kristne kirkes vigtigste højtid, påsken. I løbet af påsken forkyndes det som bekendt, at Kristus dør på korset, men også at han trodser døden og forlader sin grav. Han opstår fra de døde. Men under overfladen af det drama, som jeg her har skitseret, gemmer der sig et andet, der handler om forholdet mellem en far og en søn. Det kan et bestemt motiv i middelalderens kirkekunst give øje for.

På en del danske altertavler og på kalkmalerier fra middelalderen kan man se afbildet en såkaldt nådesstol eller nådesfader. Motivet, der blandt andet findes i Løgumkloster Kirke og i Valløby Kirke ved Tryggevælde, forestiller Gudfader, der sidder med den korsfæstede Kristus i armene.

Effekten af dette påskelørdagsmotiv er slående. For det er en slags spejling eller omvendelse af et motiv, de fleste kender, det såkaldte pietà : en afbildning af jomfru Maria, der sidder, ikke med den sejrende, men med den døde Kristus i armene.

I dette motiv tilskrives sorgen og lidelsen over den døde Søn – langfredags- og påskelørdagssorgen – Jesu jordiske forælder. Anderledes i nådesstolsmotivet, der viser, at også Gudfader berøres af Sønnens lidelse og død. ”Nådestol” er i øvrigt et nyere ord. Oprindeligt kaldtes motivet ”Guds smerte”.

Den tyske professor Jürgen Moltmann (født 1926) er måske den teolog i moderne tid, der har beskæftiget sig mest indgående med det, som nådestolen fremstiller, Guds smerte. Moltmann har i øvrigt flere gange besøgt Løgumkloster Kirke og kender udmærket nådestolsmotivet på altertavlen der.

I bogen ”Der gekreuzigte Gott” (Den korsfæstede Gud), et hovedværk ikke bare i Moltmanns forfatterskab, men i nyere protestantisk teologi i det hele taget, kalder han lidelsesskildringen, korset, for den kristne teologis centrum. I bogen gennemgår Moltmann den uhyre komplekse receptionshistorie, som fortolkningerne af Jesu lidelse og død udgør. For at forstå, hvorfor Det Nye Testamentes passionsberetninger har affødt en så kompleks historie, må man gå tilbage til begyndelsen, ja, faktisk tilbage til før begyndelsen.

Kristendommen opstod i en verden, der var græsktalende og afgørende præget af antik græsk tænkning. Det kan man allerede se i århundrederne før kristendommens opståen, hvor de jødiske helligskrifter (det, som kristne kalder Det Gamle Testamente) blev oversat fra hebraisk til græsk. I oversættelsesprocessen fik de gamle mellemøstlige fortællinger, blandt andet skabelsesberetningen, et præg af græsk, filosofisk tænkning.

Da kristendommen lidt senere opstod var problemet, at det i Det Nye Testamente hævdes, at Jesus, Guds Søn, lider og dør. Hvordan påvirker det Gud selv? Enten er svaret, at det gør det overhovedet ikke. I så fald er Gud fjern og ligeglad. Eller også er svaret, at Gud lider med sin Søn. Fastholdt man, at det var tilfældet, kom man i forlegenhed i forhold til det overleverede græske, filosofiske gudsbegreb. I den græske tænkning, måske mest udtalt hos Platon og Aristoteles, kan en gud nemlig pr. definition ikke lide. Påsken udgjorde derfor et problem, som har fulgt kristendommen hele vejen op gennem historien. På den ene side var teologien rodfæstet i en græsk, filosofisk tradition, på den anden side havde man Det Nye Testamentes passionsskildringer.

Da kristendommens dogmer efter langvarige skænderier i de første århundreder begyndte at falde på plads, ”løste” nogle problemet ved at dreje kirkens såkaldte to-natur-lære i en bestemt retning. Denne lære går ud på, at Kristus både er helt menneske og helt Gud. På den baggrund hævdede man, at Jesus udelukkende led og døde ifølge sin menneskelige natur. Den guddommelige natur forblev uberørt, og tanken om at holde Gud selv uden for lidelsen kunne opretholdes.

Moltmann hævder, at der i løbet af senmiddelalderen og reformationstiden skete en afgørende forandring i fortolkningen af Jesu lidelse. Senmiddelalderen var fuld af korssymbolik og lidelsesmystik. Meningen med den var, at den jordiske lidelse er den vej ad hvilken vi mennesker nærmer os Gud. Lidelsen var altså så at sige i bund og grund placeret på menneskets skuldre.

I spørgsmålet om Guds lidelse var reformationens teologer delte. Den schweiziske reformator Ulrich Zwingli placerede stædigt Gud uden for lidelsen. Han fastholdt dermed forbindelsen til det græske, filosofiske gudsbegreb. Helt anderledes forholdt det sig hos Martin Luther. Han vendte så at sige korssymbolikken og lidelsesmystikken på hovedet og så korset som en åbenbaring af den Gud, der i sin lidelse kommer os i møde.

Luther holder sig således ikke tilbage fra at tale om, at Gud lider på korset. Han går endda endnu videre og siger, at i lige præcis dette menneske på korset, dør Gud. På den måde sprænger Luthers teologi kristendommens forbindelse til det overleverede filosofiske antikke gudsbegreb. Luthers påskefortolkning har ført til, at det i moderne luthersk teologi er blevet almindeligt at tale om Guds død. For et par generationer siden talte man sågar om en decideret ”Guds død-teologi”.

Denne teologis vægtlægning på døden som noget, også Gud erfarer, rummer imidlertid også problemer. Den ender ifølge Moltmann med at skygge for det, den egentligt skulle blotlægge. For hvis Gud slet og ret dør på korset – punktum – hvem rejser så Kristus op fra de døde?

Nådestolsmotivet lægger vægten et andet sted end den dødsfikserede ”Gud er død-teologi”. For det viser på enkel og stilfærdig vis, at Gud ikke er holdt ude af lidelsen. Ikke sådan at forstå, at det er Gudfader selv, der dør på korset, men på den måde, at Gudfader erfarer noget, der er værre end egen lidelse og død, nemlig sit barns. At der er noget i livet, der er værre at gennemleve end ens egen lidelse og død, er det svært at forestille sig, at Shakespeares navnkundige prins ville ane. Men dét ved enhver, der har siddet ved sit barns dødsleje.

Nådestolsmotivet demonstrerer for os moderne mennesker, der måske er tilbøjelige til at glemme, at påskepassionen ikke bare beretter om Gud som Søn, men også som Far, at Jesu lidelse også er Guds. Han er ikke uberørt af smerten, men tager den allerværste på sig, som findes. Det betyder, at Gudfader ikke blot lider med sin Søn på korset, men med enhver, der har lidt den smerte at miste sit barn.

Dermed er alt ikke sagt, for kristendommen lærer ikke, at Gud blot er en passiv medlider. Men nådestolsmotivet viser, at lidelsen, korset, er begyndelsen – udgangspunktet – for den Gud, der bestandigt, ikke bare engang for længe siden, men nu og her, i hvert eneste øjeblik, skaber alt af intet.

Martin Ravn er sognepræst og ph.d. i dogmatik.