Sognepræst: Tjener Joy Mogensen til ære, at hun lytter

Det tjener kirkeminister Joy Mogensen (S) til ære, at hun lytter til den berettigede kritik, der var over for ønsket om at åbne kirkerne i påsken. Det tjener hende egentlig også til ære, at hun overvejede at åbne, for det viser en forståelse for påskens vigtighed i kirken.

Men det var godt, at hun lyttede til de mange røster, der påpegede alle problemerne ved en sådan åbning. Vi er alle i ukendt land, så der er ingen grund til at kritisere en minister for at kunne flytte sig på grund af gode argumenter.

Beslutningen om at følge de almindelige lukningsregler er god af mange grunde. Den vigtigste er naturligvis sikkerheden både for eventuelle deltagere og for medarbejderne. Men den næstvigtigste er, at det på sigt ville have skadet folkekirkens folkelige forankring at få særrettigheder frem for andre i denne situation.

Vil vi være folkekirke, må vi dele vilkår med befolkningen, hvor svært det end kan være. Det er synd for dem, der gerne vil til påskegudstjeneste; men ikke mere synd end for dem, der gerne vil i teatret, spille fodbold eller til foredrag. Påsken fejrer vi igen til næste år – måske med ekstra fest. Og forresten er hver søndagsgudstjeneste en påskegudstjeneste.

Og endelig er der allerede planlagt en masse kreativ påskefejring fra kirkernes side på de måder, der er mulige.