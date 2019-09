Sorgagre-stenen. Et blixensk drama fra virkelighedens verden

Litteraturforsker Nanna Drejer har været en tur i Ballum og vendte hjem med en berigende oplevelse

KAREN BLIXEN UDGAV i 1942 novellesamlingen ”Vinter-Eventyr”. I denne novellesamling kan læseren finde fortællingen ”Sorg-Agre”.

Karen Blixen havde sin måde at fortælle denne vandrehistorie på, men om Karen Blixen kendte til Sorgagre-stenen i Sydvestjylland, ved jeg ikke. Men på min tur til Sydvestjylland i august i år faldt jeg pludselig over en ”sorgagre-sten”. Det er en forvitret gravsten på Ballum Kirkegård, der fangede min opmærksomhed, fordi der ved siden af gravstenen er placeret en mindre sten med ordet ”Sorgagre-stenen”.

I en smuk pjece fra 2004 om Ballum Kirke, udgivet af Ballum Menighedsråd og med tekst og foto af museumsinspektør Lennart S. Madsen fra Haderslev Museum, læste jeg om den forvitrede sten: ”Under den store stormflod i 1634 oversvømmedes gårdene på de otte værfter (kunstigt skabte forhøjninger) i Misthusum, og al bohave drev ind til Skærbæk. En søn af en gårdmandsenke fra Misthusum opdagede, at en mand stjal disse ting. Han blev så vred, at han slog manden med en rafte, men ramte så uheldigt, at manden døde. Sønnen kom i fængsel og blev dømt til døden for drabet. Moderen bad Christian 4. om at spare hendes søn, og kongen gik ind herpå, hvis moderen på en dag fra solopgang til solnedgang med en segl kunne høste en ager byg på den mark i Ballum, der ligger 400 alen (250 meter) syd for kirken. Moderen gik i gang med arbejdet, og da solen sank i Vesterhavet, var hun færdig. Men da hun ville rejse sig fra den krumbøjede stilling, knækkede ryggen, hvorved hun døde. Hun blev begravet på Ballum Kirkegård, men gik i døden med vished om at have frelst sin søn.”

Gravstenens noget forvitrede relief er muligvis en Kristus-figur med en segl i den ene hånd og en engel på hver side. I hvert fald fik jeg en berigende oplevelse i Ballum, hvor ikke mindst kirkens indre er et besøg værd.

Nanna Drejer er litteraturforsker.