Sosu-assistent og tidligere vågekone: Døden er også for de pårørende – her er mine råd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Goddag, jeg ringer angående din mor. Der er ingen nem måde at sige det her på...”

Således har jeg indledt mange telefonsamtaler, når jeg skulle informere pårørende til plejehjemsbeboere om, at deres gamle mor eller far var så langt i dødsprocessen, at døden måtte formodes at indtræde snart.

Det er meget forskelligt, hvordan reaktionen er i den anden ende af røret. Nogle bliver kede af det, andre tager det meget fattet, og andre igen bliver lettede, afhængigt af, hvilke bånd man har til sine nærmeste, og hvor mange lidelser den døende går igennem. Men fælles for mange er en usikkerhed omkring, hvad deres rolle formodes at være. Hvad må jeg? Hvad skal jeg? Hvad er normalt?

Et område, der fylder meget hos de pårørende, er spørgsmålet om mad og drikke. Det kan undre, at personalet stopper med at give den døende ernæring. Det kan også virke barskt, men i virkeligheden ville det være mere grusomt at tvinge mad i en døende, der siger fra. Naturligvis giver man både mad og væske, så længe man fornemmer, at den døende ønsker det, men på et tidspunkt siger vedkommende fra.

Døden indtræder nemlig ikke på én gang. Vi dør trinvist. Kroppen forsøger at holde liv i de vigtigste organer så længe som muligt, og derfor lukker den ned for de processer, der har mindst betydning for overlevelse. Hjerte og hjerne er det, der er brug for som et minimum, så disse to dør til sidst. Mave-tarm-systemet sætter ud forholdsvist tidligt, fordi der kommer et tidspunkt, hvor der simpelthen ikke er energi til at holde gang i fordøjelsen. Tvinger man så mad og drikke ned i maven, vil det hobe sig op og aldrig blive fordøjet. Det påvirker negativt kroppens egen produktion af endorfiner, som hjælper med at dæmpe smerter og angst.

Har den døende brug for det, udskriver lægen medicin, der holder den døende angst- og smertefri. Det kan fås i såkaldte tryghedskasser, der indeholder lindrende medicin, sprøjter, kanyler og informationsmateriale. Det er altid en lægelig vurdering, hvornår den døende skal begynde på medicinen, og i hvilken dosis. Sundhedspersonalet skal følge disse anvisninger og kan derfor af og til afslå at give for eksempel morfin, fordi dagsrationen er nået. Man vil i de fleste tilfælde kontakte lægen og få reguleret medicinen, hvis det skønnes, at der er behov for det. Medicin er altid et lægeligt anliggende, og det er således ikke af ond vilje, hvis personalet ikke efterkommer de pårørendes ønske om mere medicin. Men det er vigtigt, at man som pårørende går til personalet med sine observationer, så der kan justeres i medicinen.

I virkeligheden ved vi ikke så meget om døden, men noget af det, vi ved, er, at hørelsen er med os til det sidste. Den døende ved, at du sidder ved sengen. Så vær aldrig i tvivl om, at din indsats er værdsat. Fortæl den døende, hvad du synes, du mangler at få sagt. Sig, du vil savne vedkommende, og vær ikke bange for at sige, at det er i orden at give slip. Selvom den døende er uden bevidsthed, så hører hun dig. Jeg fik syn for sagn, da min egen mand lå for døden. Han var ikke ved bevidsthed. Han var monitoreret, det vil sige, at jeg på en skærm kunne følge hans blodtryks- og pulsmålinger. Begge dele steg, hver gang jeg talte til ham, eller hvis jeg rørte ved ham. Det faldt hurtigt, da jeg sagde til ham, at det var i orden at give slip.

Derfor er det en god idé at vente med at tale om emner, man ikke ønsker, den døende skal indvies i. Lad arvespørgsmål ligge, til I er ude af rummet. Ja, skænderier om det ved dødslejer har jeg også oplevet.

”Hvornår tror du, hun dør?”. Det spørgsmål kommer altid op, og det er meget svært at svare på. Jeg har tit taget fejl, som dengang jeg stod ved en døendes seng en fredag eftermiddag. Der var alle tegn på en nært forestående død, og jeg var overbevist om, at jeg ikke ville se hende mere. Men da jeg kom på arbejde om mandagen, sad hun ude på altanen og drak te.

Døden snød både mig og hende, og hun fik heldigvis nogle gode måneder at leve i. Så det kan være svært at sætte time og minut på. Men det, du selv kan holde øje med, er vejrtrækningen. I de sidste timer af den døendes liv vil der forekomme lange ophold i respirationen. Der kan gå helt op til et minut eller mere mellem hvert åndedrag. Så bliv ikke flov, hvis du tilkalder personalet i den tro, at det er nu, det er sket.

Der kan somme tider dannes skum omkring munden. Det er også helt normalt. Det generer ikke den døende, men det er meget ubehageligt at se på, og ofte vil man suge det væk, selvom det egentligt ikke anbefales.

Når døden trækker i langdrag, trænger de levendes behov sig på. Du har brug for at spise, du har brug for at sove. Måske vil du bare ud og have en kop kaffe ude i automaten. Når du så kommer tilbage, er den syge afgået ved døden. Det kan fremkalde frustration og anger. ”Hvorfor blev jeg der nu ikke?”, lyder det fortvivlede spørgsmål. Da skal du vide, at det er et fænomen, vi ser rigtig tit.

Man kan have våget ved den døende i timevis, måske i flere døgn, og så vælger den døende at takke af, når de pårørende går. Hvorfor det er sådan, kan jeg ikke give noget bud på, men det indikerer i hvert fald, at der er en eller anden form for registrering af, at man er der. Det er vigtigt, at du ikke bebrejder dig selv, at du var gået i det afgørende øjeblik. Måske ville den døende det således. Men det betyder ikke, at du ikke skal sidde hos den døende. Det har stor betydning, at hun ved, du er der. Hun har sikkert tænkt på dig og spurgt efter dig, da hun kunne. Og så er det rart for dig at vide, at du gjorde, hvad du kunne.

Vid, at mange plejehjem har samarbejde med vågetjenester. Du skal tillade dig selv den aflastning, det giver, hvis de kan få en våger ind i nogle timer.

Når døden er indtrådt, giver plejepersonalet besked til en læge om dødsfaldet. Det kan være egen læge eller vagtlægen. Læger er de eneste, der må erklære folk døde. Der skal gå minimum seks timer fra dødstidspunktet, til døden endeligt kan fastslåes, og lægen kan skrive attester. Det er den tid, det tager for de sikre dødstegn, eksempelvis dødsstivhed, at sætte ind. Sådan sikrer man sig, at den afdøde ikke er skindød. I mellemtiden skal den afdøde gøres i stand.

Er der kropsbårne hjælpemidler som kateter, protese, sonde, høreapparat med videre, skal disse fjernes. Man vasker vedkommende og giver afdøde det tøj på, som hun skal have på i kisten. Nogle pårørende ved ikke, at de gerne må være med til dette. Spørg bare personalet, ellers kan de gå ud fra, at du helst vil være fri. Det vil de fleste trods alt – være fri altså. Begge dele er helt i orden og legitimt.

Stuen gøres i stand. Der lægges måske blomster eller tændes et lys. Og nu vi er ved det: Ja, man åbner et vindue. Det hedder sig, at det er, for at sjælen kan komme ud. Mere praktisk er det for at få frisk luft ind. Der går hurtigt kemi i et dødt legeme, og naturen har villet det sådan, at det er en proces, der skal lugte. Det er også derfor, skikken med blomsterne er opstået.

Det vil være din opgave at kontakte bedemanden, som hjælper med alt det praktiske i forbindelse med begravelse, herunder også eventuelt ansøgning om begravelseshjælp. Afdøde kan ikke lægges i kiste, før dødsattesten foreligger, men du kan godt arrangere alt det praktiske imens.

Det er et stort tab at miste nogen i sin familie, men husk altid, at rigtig meget kan lade sig gøre, blot man spørger. Personalet vil gå meget langt for at imødekomme ønsker, også i disse coronatider.

Din sorg er din. Du må gerne mene, at det var en lettelse, at mor eller far døde. Du må ikke ligge under for andres forventninger. Vil du have dans og jazzorkester, eller vil du hellere have en stille begravelse. Det bestemmer du. Begge dele er i orden.

Lyt ikke til dem, der synes, du skulle gøre alting anderledes. Men tag imod hjælp, du får brug for den.

Susse Kristiansen er sosu-assistent og tidligere vågekone.