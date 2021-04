Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden.”

Apostlenes Gerninger 2, 24

”Du aner ikke, hvor stærke sager du har med at gøre, præst!”, kom en og sagde. Hun havde prøvet lidt af hvert og havde nu søgt kirken og troen igen efter mange år. Når jeg siger med på trosbekendelsen og beder Fadervor, så mærker jeg simpelthen en sådan kraft i mit indre, at den er stærk nok til at gå imod alt det skidt, jeg har været i berøring med!

Så er trosbekendelsen og Fadervor altså ikke bare noget, vi siger. Det er en berøring fra den Far i Himlen, fra den Herre Jesus selv, som vi siger ordene til! Der er Hellig åndsmagt og kraft i de bønner og bekendelser, Jesus og apostlene har lært os at bruge. Og som vi derfor bliver ved med at lære hinanden, selv efter 2000 år. Det er kraften fra Jesu opstandelse påskemorgen, som stadigvæk virker tro og håb ud over den ganske jord.

Denne kvinde huskede mig på, at ikke bare den første påskeaften, men også i vore dage kan Jesus nå ind hos os, selvom vi gemmer os bag lukkede døre. Pludselig står Jesus midt inde i stuen. Det er, som om han ikke længere er underlagt de samme begrænsninger, som vi er. ”Fred være med jer!”, siger Jesus. Nok med et smil, da han ser, hvor forskrækkede disciplene bliver. Og da bliver de glade, står der. Det er ikke sikkert, de – og vi – vil få fred med alle mennesker, fordi Jesus er opstået. Men i påsken har Jesus vundet en fred til os med endnu større konsekvenser. Nemlig fred med Gud! Der er ikke noget, der længere skal skille os fra Guds kærlighed og Jesu nærhed.

Meget ligetil og klart siger Jesus, at hvor mennesker modtager syndernes forladelse i tro og tak, der sættes vi fri.

Det oplevede kvinden i mødet med trosbekendelsen og Fadervor efter at have afsøgt andre åndelige markeder. Hvor mennesker ikke vil omvende sig til tilgivelsens Gud, der bindes vi mere og mere. Livet er aldrig neutralt ingenmandsland.

Vi samles altså i et ganske bestemt ærinde i Guds hus: Vi samles for at styrkes i troen på Jesus og for at få det liv, som han alene kan give os!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.