Staten er intet uden familien. Vi har brug for at genvinde en fælles myndighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

NÅR STATSMINISTER Mette Frederiksen (S) proklamerer, at hun og dermed staten vil forsvare børnene, glider hun hen over, at familier, som de er flest, altid har værnet om deres børn og har villet det bedste for dem. Sådan er det. Også folkeligt set.

Alene over de seneste 150 år har det danske folk anstrengt sig og bestræbt sig på, at næste generation skulle have det bedre. Ud fra Grundtvigs ord om, at vi er kommet langt, når få har for meget og færre for lidt. Og ud fra også hendes eget partis bestræbelse på i samarbejde med de andre gamle partier at skabe et ”Danmark for folket”.

I det ved statsministeren også, at staten intet var uden fundamentet i den bærende familie samt heller ingen legitimitet ville have uden en folkelig accept. I familien og i samfundet lærer vi og erfarer og ”finder ud af det” og vælger deri sammen at underlægge os staten. I al fald så længe staten tolkes som et fælles gode, der værner os alle. Sådan som velfærdsstaten argumenterede for sig selv fra 1960’erne og fik vokseværk og afgørende ændrede samfundet. Endda med en styrke, som efterlod familien og folket uden et reelt valg, netop fordi den var et fælles gode.

Derhjemme mærkede vi forandringen. Fra dag til dag fik min mor kørekort og kom ud at arbejde, og børnene kom i vuggestuer og børnehaver, hvilket startede en nødvendig og forståelig kamp for hjemmenes værdier og respekten for dem.

En kamp, som blev gødet af både forældrenes dårlige samvittighed og deres modstand imod statslig formynderi. En kamp, tidligere socialdemokrat og stifter af Centrumdemokraterne Erhard Jakobsen bakkede op ved angreb på den institutionelle opdragelse og bedrevidenhed – formuleret venstreideologisk i en mistænkeliggørelse af familiens autoritet. Det var naturligvis et tab for familien, at opdragelsen blev institutionaliseret. Men i 1990’erne veg hjemmenes modstand til fordel for en enighed, som var funderet i, at hjemmene strakte våben og derfor gerne ville se sig forklaret af enighed om børneopdragelsen. En enighed, der også har det historiske folkelige remtræk, at vi gerne vil blive os selv sammen med hinanden. I et Danmark, hvor vi taler om ”vores velfærdssamfund” i en accept af, at staten garanterer det. I et Danmark, hvor børnene vokser op i familiens tryghed og i institutionerne finder sammen i en ensrettet socialisering.

Ret beset er det en familiær og folkelig katastrofe, at staten har vundet socialiseringsretten og dermed også ansvaret for afvigerne. Men samtidig må vi også vedkende os de seneste 50 års udvikling og finde os til rette i den. Med det defensive, spinkle håb, at der efter denne udvikling, som også indbefatter de seneste 20 års familiære kamp for at overleve de sociale mediers indbrud i familien, følger en glansfuld periode med en genvunden fælles myndighed.

En myndighed, der kræver den folkelige selvbesindelse, at vi på tværs af generationer vil hinanden, og at vi vil forsvare familien og forstå os selv som samhørige i et folk.

På den baggrund, at Danmark er gået fra at være opdelt i land og by til at dele ensartede eksistentielle og materielle levevilkår. I den bevægelse kan vi ikke alene satse på velstandsfremgang, men må også forstå den historisk betingede styrke i den bærende familie og i vort folkelige demokrati. En styrke, vi har fået foræret af vores tiptipoldeforældre, som efter nederlaget ved Dybbøl byggede mejerier og organiserede sig i arbejderbevægelser og i kommende generationer erfarede, at Danmark kunne forandres.

Vi har kort sagt brug for denne styrke for at genvinde en fælles myndighed. Staten er intet uden familien i folket, som kitter og værner om Danmark. Det gælder både i den nyere tids møde med indvandrere og flygtninge og i mødet med klimaudfordringen.

Kristian Massey Møller er sognepræst i Sjællands Odde.