Frikirker: Statsministerens tale har skabt frygt. Forældre er bange for at få deres børn tvangsfjernet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tvangsfjernelser er så alvorlige, at en fejlmargin på 50 procent, som tallene fra Ankestyrelsen viser, ganske enkelt ikke er acceptabelt på nogen måde i et retssamfund, skriver formand for Frikirkenet

JEG TALTE FOR NYLIG med en leder af et stort kirkeligt socialt arbejde, hvor socialt udsatte familier får hjælp og fællesskab.

Jeg spurgte hende, hvad der i øjeblikket er den største udfordring for brugerne af det sociale tilbud, og hun svarede prompte:

”Efter statsministerens nytårstale, så er de virkelig bange for at få deres børn tvangsfjernet.”

Tænk, at ressourcesvage familier oven i alle deres andre udfordringer nu også skal kæmpe med denne frygt! Vil de mon vove at bede kommunen om hjælp, hvis de har svært ved at håndtere deres børn?

Det er prisværdigt at ville hjælpe flere udsatte børn – jeg kender selv til nogle, som uden for al tvivl enten skulle have været anbragt eller skulle have været anbragt noget tidligere.

MEN VI SKAL FARE MED LEMPE HER – for hvem varetager familiernes rettigheder? Hvordan sikrer vi forældrenes retssikkerhed og trygheden i at kunne henvende sig til kommunen?

Groteske eksempler fra Fanø og København beskrevet i Kristeligt Dagblad de senere uger, men også tal fra Ankestyrelsen, som viser, at halvdelen af alle akutte tvangsanbringelser omstødes, gør, at tilliden til systemet vakler – det virker, som om der er for meget lottokupon over afgørelserne.

Vi er nødt til at genetablere retssikkerheden for familierne, så udsatte forældre ikke skal leve i frygt og usikkerhed. Det må ikke blive til en kamp mellem staten og familierne, men en fælles indsats for at finde de bedste løsninger.

DERFOR FORESLÅR JEG følgende tiltag med henblik på at styrke forældrenes retssikkerhed:

1) Både børn og forældre skal have en juridisk bisidder med indgående kendskab til reglerne stillet gratis til rådighed fra dag et.

2) Familier, som kommunen modtager en underretning om, bør – hvis kommunen ikke henlægger sagen inden for de første 24 timer – få besked om underretningen og karakteren af denne. Der er for mange eksempler på, at dette ikke sker. Kun hvis politiets arbejde kan hindres ved sådan en orientering, kan den undlades.

3) Underretninger skal fortsat kunne være anonyme over for forældrene, men ikke over for kommunen. For at undgå grundløse underretninger må folk stå ved deres mistanke.

HELE SYSTEMET bør grundlæggende tænkes om, så selve beslutningen om tvangsanbringelse lægges helt væk fra forvaltningens område og ud på uafhængig grund.

Det påpeger tænketanken Justitsia. Det kunne for eksempel være i familieretten. Der skal en uafhængig instans ind, som sikrer, at grundlaget for en tvangsfjernelse er på plads fra start af.

Hvis ikke vi styrker familiens retssikkerhed, samtidig med at vi taler om flere tvangsfjernelser, så risikerer vi, at frygten sniger sig ind hos os alle – også ressourcestærke forældre, bedsteforældre, professionelle …

En af mine venner fortalte mig om en dag, hvor han hjemme i sin stue sloges for sjov med sin søn – de boksede lidt på hinanden – men pludselig opdagede han, at vinduet stod åbent, så man kunne se ”boksekampen” udefra.

Hans tanke var: ”Hvad nu, hvis nogen misforstår det her og laver en underretning om, at jeg slår mit barn?”. Han rejste sig og trak gardinet ned.

Er det den form for samfund, vi ønsker os?

Det må være muligt at bevare både trygheden og den sunde fornuft i de indledende faser, hvis en mistanke opstår.

Derfor må vi ud over at sikre familiens rettigheder også opkvalificere sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger i institutioner og skoler, lærere og andre fagpersoner, så de i endnu højere grad bliver i stand til at lave kvalificerede underretninger, og give dem et tydeligt mandat til at bruge deres sunde fornuft, så vi undgår grundløse underretninger.

Tvangsfjernelser er så alvorlige, at en fejlmargin på 50 procent, som tallene fra Ankestyrelsen viser, ganske enkelt ikke er acceptabelt på nogen måde i et retssamfund.

Tonny Jacobsen er formand for Frikirkenet.