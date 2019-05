Stem personligt: Der kan være stor forskel på politikere inden for samme parti

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

FOLKETINGSVALGET handler ikke kun om at få ”sit” parti valgt ind. Det handler mindst lige så meget om at få ”sine” politikere valgt ind, da der er meget stor forskel på politikere – også inden for det samme parti.

Sagen om Simon Simonsen, socialdemokratisk folketingskandidat i København, illustrerer det meget godt. I sin kamp for at sikre, at donorbørn har ret til at kende deres biologiske ophav, har han pådraget sig sin lokalforenings vrede i en sådan grad, at han næsten var blevet væltet som kandidat. Både lokalforening og kandidat er socialdemokratiske, men står hvert sit sted i en etisk debat.

Meningerne er delte i partierne. De færreste er topstyrede – og heldigvis for det. Det giver nemlig en spændingsmulighed inden for partier, som gør det personlige stemmetal afgørende for, hvilken retning et parti tager efter et valg. Naturligvis inden for partiets overordnede ramme.

I Venstre taler vi om Byvenstre og Højskolevenstre. Den sidste del er kendetegnet ved en forståelse for, at mennesket også er ånd, og at frihed ikke handler om at have endnu flere valgmuligheder i hverdagen, men om at være et menneske, som kender sine rødder, sit værd, og som kan beherske sine muligheder.

Socialdemokratiet har også forskellige grupperinger. Her er der blandt andet en Hal Kock-tradition, der vægter den åbne dialog højt, og hvor den religiøse stemme ikke er mistænkeliggjort i udgangspunktet, men ses som et værdsat bidrag til vores fælles demokratiske dannelse.

Hos Det Konservative Folkeparti møder vi politikere, der lægger vægt på at lette erhvervslivets vilkår, og andre, der har familiens vilkår i samfundet som førsteprioritet.

Hos Radikale Venstre findes der både grundfæstede grundtvigske præster og normkritiske studerende.

Hos Dansk Folkepartis politikere er der knap så meget slinger i valsen, og det samme kan siges om de mindre veletablerede partier. Her giver det stadig mest mening at tale om partiet som helhed.

For et parti som Kristendemokraterne handler den store forskel naturligvis om, hvorvidt partiet bliver valgt ind eller ej. Men uanset hvilket parti du overvejer at stemme på, så gør dig den ulejlighed at google dit partis kandidater, mød op til et vælgermøde, og find ud af, hvad den enkelte står for. Det er naturligvis forskelligt, hvad den enkelte af os vil kigge efter hos den enkelte politiker.

Noget af det, jeg kigger efter, er, om vedkommende har en forståelse for kristendommen som en afgørende bidragsyder til det samfund, vi har i dag. Har mennesket en værdi i sig selv eller kun i kraft af sin produktionsevne? Hvad enten vi taler om ældre, personer med handicap eller mennesker af anden etnisk herkomst. Tør politikeren stå for værdier, der går imod den normkritiske dagsorden, der gerne vil bilde den unge generation ind, at normer er af det onde? Tør vedkommende tænke langt frem, også selvom det koster på den korte bane, og er politikeren respektfuld over for sine modkandidaters meninger?

Vi lever i en tid, hvor en kvart million danskere tyr til sovemedicin for at kunne sove. 220.000 er ofte uønsket alene. 15 procent af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Og 122.000 danske børn og unge vokser op i et hjem med et alkoholmisbrug. Problemer i vores samfund er der rigeligt af, og vi har brug for politikere, der har formatet til at håndtere dem. Lad os stemme dem ind.

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i Frikirkenet.