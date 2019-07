Professor: Betegnelsen drømmeuddannelse lægger et pres på de unge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Når alle vi, der er engageret i uddannelse, gør uddannelsesvalg til et spørgsmål om at realisere en drøm, lægger vi pres på de unge, mener Peter Lauritsen, professor mso

For nogle dage siden kunne man i næsten alle medier læse, at et stort antal unge var kommet ind på deres drømmeuddannelse. Og til de unge, der i længere tid har båret på en drøm, og nu kan se denne drøm gå i opfyldelse, skal der selvfølgelig lyde et stort tillykke.

Men for mange unge er drømmeuddannelse ikke en præcis betegnelse. Og når medier, politikere og uddannelsesfolk bruger ordet i flæng, afslører det en skæv opfattelse af, hvilken situation disse unge står i. Og måske også en lidt bedaget forståelse af, hvad det overhovedet vil sige at tage en uddannelse.

Jeg taler jævnligt med unge mennesker om deres uddannelsesvalg, og et gennemgående træk for langt de fleste er, at de ikke har gået med en fast drøm, som de blot ventede på blev til virkelighed. I stedet har de vaklet mellem det ene og det andet. De har været søgende, og de har været i tvivl.

For nogle af disse tvivlere er det yderligere sådan, at de føler sig presset af forventningen om, at deres kommende uddannelse skal være indfrielsen af en drøm. For de har ikke nogen bestemt drøm, hvilket kun gør dem endnu mere usikre: Er det o.k., at valget træffes tøvende og med forsigtige skridt? Er det o.k., at uddannelsen måske ikke ligefrem ligner en drøm?

Og ja, det er det. Faktisk kan det være ret vigtigt, at noget af presset lettes fra uddannelsesvalget. Det er selvfølgelig et væsentligt valg, og selvfølgelig skal man tænke sig om, men det behøves ikke at mærkes helt perfekt. I hvert fald er det nok de færreste videregående uddannelser, der kan leve op til det krav.

Som studerende vil man alt andet lige opleve, at der er noget, der skurrer, at studiestarten er vanskelig, og at noget er kedeligt og svært. Man vil opleve, at man er overladt mere til sig selv, at underviserne ikke altid har styr på detaljerne, og at ens studiekammerater vil noget andet end en selv.

I sådanne situationer nytter det ikke, at man hele tiden hudløst mærker efter, om uddannelsen nu også er den drøm, den burde være. For det er den sikkert ikke. I hvert fald ikke lige med det samme. I stedet skal man som ny studerende prøve at se, om man kan arbejde sig ind i studiet. Lave sine ting, tale med undervisere og studiekammerater. Og forhåbentlig vil man efter nogen tid opdage, at drømmeuddannelser ikke er noget, man bliver optaget på, men noget man arbejder sig til.

Når alle vi, der er engageret i uddannelse, gør uddannelsesvalg til et spørgsmål om at realisere en drøm, lægger vi pres på de unge. Men lige så vigtigt er det måske, at vi viser, at vi ikke helt har forstået de fordringer nutiden og fremtiden stiller til uddannelse.

I en verden, hvor teknologien buldrer af sted, og nogle brancher dør, mens andre forandres fundamentalt, vil mange mennesker opleve, at de ikke kan blive i den samme profession hele livet. Uddannelse vil med andre ord ikke være noget, man vælger en gang for alle, når man er 18, og som man er færdig med, når man er 24.

Derfor skal unge mennesker heller ikke nødvendigvis have én drøm, som blot skal realiseres. I stedet skal de have mod på at blive klogere – hele livet. At skabe mulighed for dette og etablere rammerne for, at uddannelse kan være en integreret del af en fuld livsbane i en omskiftelig virkelighed, er en af de største samfundsmæssige udfordringer, vi står over for.

Peter Lauritsen er professor mso i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet.