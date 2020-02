Debat: Stop skræk for kameraer. Målrettet ansigtsgenkendelse er fornuftig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Ansigtsgenkendelse tager ingen frihed fra dig, og hvis man råber op om indskrænkinger af frihedsrettighederne, er det så i virkeligheden ikke en hån mod mennesker, der lever i reelle overvågningssamfund?, spørger historiker

Grænsen for overvågning er nået i Danmark. Derfor er det godt, at ansigtsgenkendelse ikke øger overvågningen. Ikke for almindelige mennesker, kun for kriminelle. Og dem må man vel gerne overvåge? Sagen er, at ansigtsgenkendelse netop kun genkender kriminelle ansigter, og ingen anden funktion har overhovedet.

Men det er jo en glidebane, siger man. Er det?

Hvis overvågningen blev øget for almindelige mennesker, så ville det være en glidebane, men det her er ikke et indgreb i almindelige menneskers frihed. Hvis dét sker, skal man afgjort være bekymret, men det sker ikke her. Ansigtsgenkendelsen aktiveres kun af bandemedlemmer, terrorister, voldtægtsforbrydere og andre, som hører hjemme bag tremmer.

Genkendelsesteknologien betyder ikke flere kameraer, men kameraer, som mere effektivt forhindrer og opklarer kriminalitet.

Men hvad så hvis teknologien falder i de forkerte hænder, bliver udbygget, misbrugt, den slags? Det skal man naturligvis undgå, men det ændrer ikke på, at ansigtsgenkendelse i sig selv ikke er et indgreb i friheden. Vi skal være opmærksomme på misbrug, og er det i høj grad allerede, men vi skal ikke forhindre politi og myndigheder i at beskytte os bedre mod vold og kriminalitet.

På Brøndby Stadion forhindrer kameraer med ansigtsgenkendelse, at voldelige personer får adgang. Hvordan kan man være imod det? Føler man, at kameraet, som kan udpege trusler mod sikkerheden under kampen, er et anslag mod ens frihed?

Vil man hellere føle sig fri end styrke sikkerheden under fodbold – og andre arrangementer?

Stop kameraforskrækkelsen. Vi er ikke på vej mod kinesiske tilstande. Langtfra.

Thomas Johannes Erichsen er cand.mag. i moderne kultur.