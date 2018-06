Gymnasielærer: Hvorfor har unge det så svært med eksamen?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Når unge i dag finder det sværere og sværere at klare eksamenspresset, skyldes det frem for alt, at den yngre generation lever i en digital verden. De har ikke længere noget frirum, når de kommer hjem fra skole, hvor de kan glemme alt om, hvordan de klarer sig i frikvarterer og i timerne, skriver gymnasielærer

NU SPRINGER studenterne ud over det ganske land, og der bliver med god grund talt en del om det pres, som eksamen påfører ungdommen. Hvordan kan det være, at en del af de unge i dag tilsyneladende finder det sværere og sværere at klare eksamenspresset? Jo, det kan skyldes tre ting:

For det første og væsentligst, så lever den yngre generation i en digital verden, hvor mange bruger utrolig meget tid og energi på at vise et stærkt forskønnet billede af sig selv og deres liv på Facebook, på Instagram og så videre – og denne selviscenesættelse og kontakten med vennerne foregår døgnet rundt. Der er ingen frirum, intet helle. Man kan sige, at unge i dag aldrig kommer hjem fra skole og kan glemme alt om kammeraterne, og hvordan de klarer sig i frikvarterer og i timerne. Det pres, som især pigerne således påfører sig selv, er svært at fatte, og faktisk er det utrolige egentlig, at ikke flere knækker på det.

For det andet, så gør den samme kultur med et enormt fokus på, hvordan man tager sig ud, at det bliver svært at betragte fagene og skolearbejdet rent sagligt. Mange har svært ved i dag at arbejde med og interessere sig for et fag helt uden tanke for, hvor let eller svært de har ved at forstå det, og hvordan de tager sig ud i andre elevers og lærerens øjne. Det er svært at sætte sagen i centrum, glemme alt andet og turde stille dumme spørgsmål, når man hele tiden føler sig udstillet, vurderet og vejet.

For det tredje, så kender de fleste unge i dag egentlig slet ikke eksamen fra grundskolen! Det virker, som om – og mon Undervisningsministeriet har en statistik her? – at stort set ingen folkeskoler, friskoler og privatskoler længere holder egentlig eksamen.

Altså eksamen på den måde, at man har læst et større pensum af stof gennemgået i undervisningen i årets løb, at man så går ind og trækker et spørgsmål til eksamen, får forberedelsestid og så går ind til det grønne bord og gennemgår spørgsmålet. Denne eksamensform er sikkert det, de fleste mennesker forbinder med eksamen.

Det er den form, der giver bedst mening, når man husker, hvad eksamens vigtigste funktion er: nemlig at give eleven lejlighed til at danne sig et overblik over faget, læse tingene i sammenhæng og dermed selv få en langt bedre forståelse af faget og det pensum, man har været igennem.

Dette overblik og den sammenhængende forståelse er der en stor tilfredsstillelse ved for eleven, men det kræver selvfølgelig, at man kommer igennem hele pensum. Sådan foregår eksamen (afgangsprøverne) i grundskolen slet ikke i dag. Der går man som regel til synopsisprøver eller gruppeprøver – alt efter fag – hvor man kun har fået tildelt en mindre del af pensum. Man laver en opgave (synopsis), hvor man går i dybden med et enkelt aspekt ved ens særlige lille bid pensum, og går så ind og forsvarer synopsen. Også til gruppeprøverne bliver man bedt om at fremlægge og redegøre for noget inden for det særlige emne, man har fået tildelt på forhånd.

SELVFØLGELIG LÆRER MAN NOGET af sådan en eksamen. Men man lærer meget mindre end ved den traditionelle. Man får intet overblik over faget, og man prøver ikke at skulle svare på et spørgsmål efter ret begrænset forberedelse og efter bedste evne. Noget, der kan være hårdt, men som man også lærer meget af, fagligt og personligt.

Alle er glade for den beskrevne synopsiseksamen: lærer og censor får sjældent lejlighed til at dumpe nogen (og det vil de faktisk nødigt!), eleven er rimelig tryg og kan få ubegrænset hjælp af andre til at sætte sig ind i spørgs målet, og skoleledere og Undervisnings ministeriet får nogle nydelige karakterer at vise frem. Men der er to tabere ved den form for prøve: først og fremmest faget, som eleven aldrig rigtig får overblik over, og dernæst eleven, der skal videre i uddannelsessystemet, hvor man ikke i samme grad har denne meget lempelige eksamensform.

Alle disse tre faktorer kan der gøres noget ved, men de første to er meget, meget svære at ændre på, og det er ikke noget, skolen i sig selv kan klare. Man kan og bør begrænse brugen og adgangen til digitale hjælpemidler i skolen mest muligt og give eleverne lidt frirum, men det rækker langt ud over skolen. Det kræver en holdningsændring blandt alle.

Danmark skal holde op med at være så håbløst naiv, når drejer sig om digital teknologi. Nej, det er ikke bare en dejlig teknik, der kan gøre gode ting og redde verden. Den kan også være totalt ødelæggende. Den sidste faktor kan til gengæld ændres meget let, men det kræver en indstilling til faglighed og saglighed, som Undervisningsministeriet næppe har.

Inger Brøgger er gymnasielærer.