Studerende: Min generation mister en uvurderlig tid, der aldrig kommer tilbage

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Forudsætningen for at lære er i høj grad motivation, skriver studerende, der mener, at konsekvenserne ved kuren efterhånden er ved at blive værre end sygdommen

Hvor meget skal vi smadre samfund, liv og økonomier for at bekæmpe coronavirus? Vi kan give lønkompensation, men aldrig kompensere den tid, vi har mistet.

Ser vi på konsekvenserne ved bekæmpelsen af corona, tillader jeg at stille mig kritisk over for, hvorvidt kuren efterhånden er værre end sygdommen. Ser vi på de ekstremt store og uoverskuelige konsekvenser, coronakrisen efterlader til min generation, får jeg en en klump i halsen.

Penge kan kun bruges én gang, og hvad kunne disse absurd store summer ikke have betydet, hvis bare en andel af disse penge var blevet brugt på at forbedre det generelle sundhedsvæsen, uddannelsessystemet med videre?

Lige nu kæmper alle studerende med at klare skoledagen. Hvad end det er folkeskolebørn, efterskoleelever, gymnasieelever, universitetsstuderende eller de, som tager en erhvervsfaglig uddannelse. Læring er en sær størrelse. Men en forudsætning for læring er i høj grad motivationen for at lære.

Denne synes ekstremt svær at finde blandt studerende i alle aldre, når rammerne for læringen er en computerskærm hjemme på værelset, isoleret fra det sociale liv, som er en uvurderlig stor del, af det at ”gå i skole”.

Børn og unge er sociale væsener. Det er mennesker generelt. Men særligt børn og unge, som er i en alder, hvor man formes som menneske og danner sine første erfaringer med venskaber, kærlighed og identitet. Aldrig har så mange unge overvejet at droppe ud af deres videregående uddannelse.

Jeg tilslutter mig dem. Alt synes meningsløst. Jeg føler ikke, at jeg går på universitetet endnu. Jeg kan ikke komme ud af sengen om morgenen. Jeg kender groft sagt ikke folk på mit studie. Det har været alt andet end den start på universitetslivet, vi havde fantaseret om.

”Det er bare ét år,” synes at være et gentaget argument, når hr. og fru Danmark slår til tasterne på boomermediet Facebook. Her hidser man sig op. Skælder ud. Slår skyklapperne ud og ser ikke ud over egen næsetip. Vi er alle egoistiske til et vist punkt – det erkender jeg. Det er menneskeligt at se verden fra sit eget perspektiv.

Jeg taler på vegne af de unge. Det er mit perspektiv. Og jeg hører også gerne om dit. Når man som 20-årig får en studentertid ekstremt langt fra den, man havde glædet sig til i årevis og går glip af den sidste gymnasietid, så kan det føles som et uerstatteligt tab. En tid, der aldrig kommer igen. Den bedste tid. En tid, som har ekstremt stor betydning for resten af livet.

Generationskløften graves dybere og dybere, når det kommer frem, at unge stadig fester, trods nedlukning. Jeg vil blot appellere til, at man accepterer, at vi alle er forskellige steder i vores livsfase, hvilket i dén grad påvirker vores sociale behov og ageren.

Når man som et ungt socialt væsen placeres bag en skærm ugens fem skoledage, er det sociale behov nærmest på eksplosionens rand, når weekenden rammer. Det resulterer i, at unge fester trods regeringens anbefalinger. Det er en utopi at tro, at man som 20-årig kan isolere sig alene i en lejlighed i månedsvis.

Samfundssind er ikke lige nemt at holde i hævd, når ensomheden banker på døren. Er det virkeligt ikke o.k. at indrømme? Og er samfundssind ikke gensidigt?

Er det ikke at vise samfundssind, at give børn unge mennesker deres uvurderlige tid tilbage? Den tid, som alle voksne og gamle husker. Skal vi virkeligt huske den tid som trist og fyldt med depression, fortvivlelse og demotivation?

Psykiske problemer blandt børn og unge er stigende – og det er bekymrende. Det er bekymrende, at etikken i denne krise i højere grad ligger i, at man for alt i verden vil redde ethvert liv, og derfor tilsidesætter kvaliteten af alle andre liv.

De tab, som mennesker lider, både socialt, psykisk og økonomisk, vil forfølge os alle resten af livet. Dødsfald er altid tragisk – men er det virkeligt forbudt at konstatere, at nogle dødsfald bare er mere tragiske end andre?

Denne krise er efterhånden blevet politisk. Jeg kender ikke den ideelle løsning. Men måske vi kunne isolere de ældre, sårbare og svage og lade resten af samfundet åbne og leve videre?

Når vi ser på statistikkerne, tegnes et tydeligt billede af, hvem der overlever virussen og i de fleste tilfælde uden noget særligt sygdomsforløb. Det handler om, at sygehusvæsenet ikke må bryde sammen, men vi kan ikke gå med livrem og seler for evigt.

Lad os passe på ældre og sårbare. Men får denne del af befolkningen et bedre liv af at se på børn og unge, som mister en stor del af en uvurderlig tid i livet? Det tror jeg næppe.

Vaccinen ruller ind over landet, der er håb. Men nye mutationer og andre nye vira truer i det fjerne. Jeg spørger bare: Hvor længe kan vi lade dette stå på?

Marie Thrane er studerende.