Studerende: Kun et mindretal brokker sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg tror på, at jeg taler for mange studerende, når jeg siger tak for den enorme gave, I har givet os, og jeg håber på, at billedet af os studerende fremover nuanceres

Det offentlige billede af os studerende er langtfra nuanceret. Vi fremstår som arrogante, utaknemmelige og uden realitetssans. Men jeg bebrejder ikke dem, som har dette billede af os studerende, jeg kan faktisk godt forstå dem.

Vi studerende er sådan set selv skyld i det, da vores stemme i den offentlige debat bedst kan beskrives som: brok, brok og mere brok. Brok-mentaliteten begynder i gymnasiet og fortsætter helt til kandidaten. Der er aldrig noget, som er godt nok. Brok bliver belønnet, både socialt og materialistisk. Socialt, fordi brok er den ”rette” holdning, og hvis ikke du har den ”rette” holdning, så sig farvel til dit sociale liv. Materialistisk, fordi brok har ført til forhøjelse af SU.

Det seneste eksempel på brok fra vores side er Danske Studerendes Fællesråd. De brokker sig over, at vi studerende ”kun” får 1000 kroner udbetalt af staten i form af hjælpepakker. Det er alt for lidt, siger de, for vi studerende er åbenbart hårdere ramt end alle andre grupper i samfundet, og derfor fortjener vi en større check. Men er alle studerende enige i det evige brok?

Jeg vil vove den påstand, at det langtfra er alle studerende, som abonnerer på brok-mentaliteten, men derimod kun et mindretal. Det offentlige billede af os studerende er derfor ekstremt unuanceret, da mindretalsgruppen, herunder Danske Studerendes Fællesråd, har formået at overbevise offentligheden om, at de taler på vegne af alle studerende, når de blandt andet siger, at SU’en er for lav.

Det er derfor på tide, at vi gør op med dette fejlagtige billede af os studerende og udfordrer den ”rette” holdning. Som sagt er den ”rette” holdning lig med brok, og SU er det hotteste brok-emne. Jo mere du brokker dig over den ”lave” SU, jo bedre. Nogle studerende mener endda, at vores medborgere er grådige, når de ikke vil gå med til en skattestigning, så vi kan få højere SU. Men hvem er det egentlig, som er grådig i denne situation? Den SU, vi får udbetalt af staten, er ikke lav, den er blandt verdens absolut højeste.

Alligevel vil nogle måske spørge: Tænker du slet ikke på de studerende, som har en meget presset økonomi? Jo, men jeg tænker også på alle de danskere, som ikke er studerende, men som hver dag står tidligt op om morgenen og knokler hele dagen på arbejde, for at vi kan være så privilegerede, som vi er. Naturligvis er brok i sig selv ikke dårligt. Til tider er brok en nødvendighed for at ændre noget, som er direkte uretfærdigt. Er verdens mest generøse uddannelsessystem direkte uretfærdigt? Når alt kommer til alt, er det vigtigt, at begge sider deltager i den offentlige debat, så offentligheden får et langt mere nuanceret billede af os studerende. Indtil videre har vi stort set kun hørt fra den ene side. Hvis vi vil udfordre den ”rette” holdning, må vi turde gå imod strømmen. Vis, at du tør, og deltag i den offentlige debat!

Så kære medborgere, jeg forstår godt, hvis I er trætte af de studerendes konstante brok, men bare rolig, brokkeriet repræsenterer kun den ene gruppe af studerende. Jeg tror på, at jeg taler for mange studerende, når jeg siger tak for den enorme gave, I har givet os, og jeg håber på, at billedet af os studerende fremover nuanceres.

Peter Traulsen er studerende på CBS i erhvervsøkonomi og filosofi.