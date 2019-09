Studerende på Menighedsfakultetet: Debatten om kvindelige præster er ikke slut endnu

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Når jeg er forbeholden over for ordningen med kvindelige præster, skyldes det ikke, at jeg tror, kvinder er dårligere til jobbet. Men jeg er bange for at miste den traditionelle forståelse af præsteembedet

DET VAKTE MEGET opmærksomhed, da den konservative teologiske uddannelse Menighedsfakultetet i sidste uge meldte ud, at man ikke længere som institution er imod ordningen med kvindelige præster.

Jeg tror, det var en klog beslutning. Jeg sad endda selv med i studenterrådet, der opfordrede Menighedsfakultets ledelse til ikke at tage parti i dette spørgsmål. Det gjorde jeg, selvom jeg personligt er imod ordningen med kvindelige præster. Kursændringen handlede nemlig ikke om, hvad der er det rigtige og forkerte synspunkt, men derimod om at understøtte en dynamisk teologisk tradition, hvor man ikke behøver at være enige om alle teologiske problemstillinger. Det gælder ikke mindst for en akademisk uddannelsesinstitution som Menighedsfakultetet, hvis frie forskning netop skal være et korrektiv til den kirkelige og teologiske status quo. Kirker og missionsforeninger bør derimod have klarere linjer på spørgsmål som disse.

Ændringen blev altså ikke gennemført for at marginalisere den konservative holdning, men netop for, at debatten kan leve endnu mere frit i det teologiske studiemiljø.

Men hvorfor er det så, at netop spørgsmålet om kvindelige præster deler vandene så meget?

I mine øjne ligger forklaringen i, at der altid har været nogle missionske miljøer, der har sat præsteembedet højt, og andre der har nedtonet det. På den ene side har de missionske altid været dybt forankret i lutherdommen, der historisk har haft et højt syn på præsteembedet i forhold til de fleste andre protestantiske kirker. På den anden side har de som vækkelsesbevægelser ofte været lægmandspræget, hvilket ikke så sjældent har bragt dem i konflikt med det etablerede præsteskab, som når for eksempel Thomas Jensen i Hans Kirks ”Fiskerne” bramfrit siger til den lokale sognepræst: ”Det er ikke Guds ord, De forkynder, pastor Brink!”.

Nu kan man indvende, at man sagtens kan sætte præsteembedet højt og gå ind for ordningen med kvindelige præster, hvilket for så vidt er rigtigt. Dog må det siges, at præsteembedet i både den lutherske og oldkirkelige tradition har haft en særlig teologisk betydning. Med den engelske forfatter C.S. Lewis’ ord har præsten haft en dobbelt funktion af at skulle repræsentere mennesket over for Gud og Gud over for mennesket. Problemstillingen angående kvindelige præster ligger ikke i det første punkt, men i det andet. Selvom kvindelige metaforer om Gud ikke er fremmede for Bibelen, identificeres han konsekvent som hankøn. C.S. Lewis går ligefrem så vidt som til at sige, at hvis en kvinde lige så vel som en mand kan repræsentere Gud i præsterollen, så kan vi ligeså godt begynde at bede til ”vor mor, du som er i himlen”. Men da beder vi ikke længere til den kristne Gud.

Når jeg er forbeholden over for ordningen med kvindelige præster, skyldes det altså ikke, at jeg tror, kvinder er dårligere til jobbet. Jeg mener, at kvinder kan være fuldt ud lige så kompetente som mænd til at være kristne ledere og forkynde evangeliet, hvilket der i øvrigt også er talrige eksempler på i Det Nye Testamente. Det skyldes derimod, at jeg er bange for at miste den traditionelle forståelse af præsteembedet og med den fornemmelsen af, at Gud selv er til stede i gudstjenesten og handler gennem sine sakramenter.

Dog er jeg taknemmelig for at studere på en uddannelsesinstitution, der også uddanner en lang række dybt kompetente kvindelige teologer. Dem har vi brug for som ledere og forkyndere. Så må hver kvinde og mand være stillet frit til at nå den konklusion, hun eller han finder mest troværdig. Og sådan en konklusion nås bedst igennem den åbne, fordomsfri samtale.

Jacob Munk er forfatter og stud.theol. på Menighedsfakultetet.