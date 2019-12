Studerende: Vi er blevet for dårlige til at overholde aftaler

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

VI DANSKERE MANGLER evnen til at indgå og overholde en aftale. Flere og flere melder afbud med undskyldningen: ”Jeg kan desværre ikke. Jeg har fået et bedre tilbud.”

Det er et uhøfligt og umoralsk afslag, for en aftale er jo en aftale – og jeg mener, at det er en etikette, vi bør følge.

Selvfølgelig er det svært med alle de invitationer, der hele tiden tikker ind. I nutidens samfund kan man på få minutter sende invitationer, arrangere en begivenhed og kommunikere med indbudte gæster.

Emma Gad er måske nok forældet, men mon ikke det alligevel er muligt at genoprette en vis form for takt og tone?

Blot fordi du modtager mange invitationer, giver det dig ikke ret til at vælge én person fra til fordel for en anden, ej heller at svare i sidste øjeblik, fordi du ikke ved, om noget bedre dukker op.

En dag står du i den omvendte situation, hvor du venter på et svar, som ikke kommer eller bliver ændret i sidste øjeblik.

En simpel løsning på denne mangel på høflighed er, at man svarer i god tid inden begivenheden og overholder aftalen.

Det gør det ikke blot nemmere for værten at forberede sig. Det giver også dig som person en vis troværdighed, og Emma Gad behøver ikke længere at vende sig i sin grav.

Rikke Hedegaard Rasmussen er stx-studerende. i Silkeborg.