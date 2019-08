Teologistuderende: Vi skal fastholde højmessen som en særlig og ophøjet gudstjeneste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

ORGANIST og pastor emeritus Georg Klinting kritiserer i en kronik i nærværende avis den 21. august den nuværende autoriserede højmesseordning fra 1992 og skriver blandt andet, at det efterhånden må ”stå klart, at tiden er moden til en ny gudstjenesteordning”.

Jeg mener ikke, at det ”står klart”, at dette er tilfældet. Argumenterne, han fremfører, er heller ikke overbevisende, for han anklager på den ene side den nuværende højmesseordning for at være formynderisk, og på den anden side for at være rodet og uklar.

Jeg kan ikke se, hvordan man skulle gøre højmesseordningen mindre formynderisk, samtidig med at den blev mere ordnet og klar. Tværtimod vil en mere ordnet og klar højmesseordning unægtelig medføre en mere formynderisk gudstjeneste og vice versa. Hans bud på, hvordan højmesseordningen kunne forbedres, giver dog et billede af, hvordan dette skulle lade sig gøre. Han foreslår mest radikalt, at man skrotter de liturgiske tekster og lader præsten prædike over én evangelietekst efter eget valg. Dette foreslår han med udgangspunkt i, at de tekster, der ikke er evangelietekster, er overflødige for den kirkegænger, der ikke er velbevandret i Bibelen.

Denne kritik kan have noget på sig, men det er jo lige præcis prædikenens rolle at formidle teksternes budskab og interne sammenhæng. Det er, indrømmet, en udfordring, at mange kirkegængere ikke umiddelbart forstår de liturgiske teksters sammenspil, men det er præstens ansvar i prædikenen at formidle denne sammenhæng. Det er modsat ikke præstens ansvar at bestemme, hvad der skal prædikes over – i hvert fald ikke i højmessen.

Det er på den ene side et alt for stort ansvar at give den enkelte præst og medfører risiko for forskellige farer. Mest kritisk at præstens personlige holdninger, teologiske og verdslige, vil afspejle valget af evangelietekster, hvad de unægtelig vil. Man kan endvidere risikere, at en håndfuld præster simpelthen ville udvælge deres 10 yndlingsevangelietekster og prædike over disse søndag efter søndag. Præsten er evangeliets og kirkens tjener, ikke omvendt.

Jeg modsætter mig ikke principielt en reform af højmesseordningen, men i forbindelse med en sådan reform er det vigtigt, at man reflekterer over, hvad højmessen er og bør være, samt hvad det vil sige, at den er autoriseret.

At højmessen er højmesse vil sige, at det er en særlig messe; en særlig, hellig gudstjeneste. Man kan ikke uden videre henvise til, hvad man må og ikke må til alternative, ikke-autoriserede gudstjenesteformer, for der er netop den forskel, at disse har frihed med hensyn til form, fordi de ikke har den samme ophøjethed som højmessen.

At højmesseordningen er autoriseret, vil sige, at biskopperne har blåstemplet gudstjenesteformen som saglig og redelig – at de kan stå inde for, hvad der sker under disse rammer, for eksempel hvad angår historisk kontinuitet, æstetik og forkyndelse. En bevægelse mod større formmæssig liberalisme vil potentielt skade alle disse parametre, og man kan ikke i fuld alvor autorisere en sådan ordning. For så er den slet ikke autoriseret, så er det bare en fri gudstjeneste.

Søren Ulrik Thomsen har i sit essay ”Pro Ecclesia” fra 2009 sagt det bedst: ”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om.”

