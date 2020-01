Martin Henriksen (DF): Uhyggeligt at fjerne flere børn fra deres forældre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Børn og forældre hører naturligt sammen. Børnene er forældrenes – ikke statens eller Socialdemokratiets, skriver Martin Henriksen (DF), tidligere medlem af Folketinget

JEG SKAL IKKE lægge skjul på, at statsministerens ønske om, at flere børn skal fjernes fra deres forældre lyder uhyggeligt i mine ører.

Det altoverskyggende udgangspunkt må naturligvis være, at børn skal være sammen med deres forældre. Jeg er helt med på, at der er forældre, som på grund af deres egen opvækst og på grund af deres egne økonomiske og sociale problemer har vanskeligt ved at være gode forældre. Men så skal samfundet hjælpe far og mor til at blive bedre forældre i stedet for at tage deres børn.

Det er et meget voldsomt indgreb.

Jeg mener, at børn og forældre hører naturligt sammen. Børnene er forældrenes – ikke statens eller Socialdemokratiets.

Naturligvis kan der være ekstreme tilfælde, hvor et barn skal fjernes. Men det er sidste udvej. Som regel indebærer det også store personlige og sociale omkostninger for et barn, når det rives væk fra sine forældre.

Jeg er også med på, at der i visse tilfælde er berøringsangst over for børn i indvandrerfamilier, hvorfor de sociale myndigheder en gang imellem er for tilbageholdende med at gribe ind. Men så må vi specifikt håndtere det konkrete problem i stedet for, at regeringen over hele linjen vil gøre det nemmere at skille børn og forældre.

SKULLE VI IKKE HELLERE BEGYNDE det nye år med en politisk målsætning om at styrke børnefamilierne, give dem flere valgmuligheder, vise dem større tillid og så selvsagt understøtte der, hvor forældreevnen halter, i stedet for at fjerne børnene fra mor og far og i stedet for at fable om minimumsnormeringer, som jeg kan forstå måske kommer engang i år 2025? Det hele virker uambitiøst på samfundets og familiernes vegne.

Nu kommer der så et udspil fra regeringen, men indtil videre må man sige, at regeringens såkaldte familiepolitik ikke har meget at gøre med at værne om familien som et grundlæggende udgangspunkt og fælleskab for os mennesker.

FAKTISK MINDER REGERINGENS familiepolitik mere om et socialistisk forsøg på at sikre, at samfundet, sociale sagsbehandlere og politikere i endnu højere grad skal gøre sig til dommere over, hvad der er det rigtige for børnene.

Inden for det seneste årti har der faktisk været en stor stigning i antal tvangsfjernelser, og jeg mener ikke, man kan sige, at det mærkbart har forbedret samfundets indsats over for socialt udsatte familier. Det, som statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker, er reelt mere af det, vi allerede har i dag.

Jeg vil til gengæld til enhver tid fastholde, at forældrene er dem, der ved, hvad der er bedst for deres børn. Ikke statsminister Mette Frederiksen og socialminister Astrid Krag (S).

SAMFUNDET SKAL DERFOR KUN træde til, når familien svigter. Men man kan træde til på mange forskellige måder. Folketinget og regeringen behøver ikke at give de sociale systemer endnu mere magt til at fjerne børn.

Det kunne da være interessant at diskutere, om de sociale myndigheder har nok redskaber til at hjælpe børnene og familierne, men det er altså for vidtgående bare at ville gøre det nemmere at fjerne flere børn.

Martin Henriksen er tidligere medlem af Folketinget og medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse.