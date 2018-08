Svar til filosof Arno Victor Nielsen: Vi er altså nogle, der ikke ser sommerhuset som et fængsel

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Filosof Arno Victor Nielsen taler om, at sommerhuset er et fængsel. Sikke en udtalelse. Sommerhuset giver netop mulighed for udvidelse af territoriet og adgang til andre egne i Danmark, skriver pensionist Steen Schierbeck

JEG HAR MED INTERESSE og en god portion forundring læst debatindlægget i Kristeligt Dagblad ”Hvad skal folk dog med et sommerhus?” skrevet af Arno Victor Nielsen.

Jeg elsker sommerhuse og har altid gjort det. Lige fra jeg var ganske lille dreng og til og med i dag, hvor jeg er godt op i årene. Jeg har det meste af mit liv levet i lejlighed, kun afbrudt af en periode på cirka 10 år, hvor jeg som stor dreng og ung boede i rækkehus i forstæderne. For mig er sommerhuset adgang til afveksling fra dagligdagen. Adgang til nærhed ved hav og strand. Adgang til en anden egn i Danmark. Andre skikke og andre naboer. Jeg bruger sommerhusadgangen året rundt og har også gjort det i stor stil, herunder medens jeg var på arbejdsmarkedet i cirka 40 år. Afvekslingen fra helårsboligen og livet i og fra denne er en gave for mig.

JEG HAR FOR LÆNGST FORSTÅET og set, at der er byggerier, helårsboliger, fritidsboliger, lejeboliger og erhvervsbyggerier, som er smukke og vidunderlige og andre, som ikke er det. Det har ikke i sig selv noget med bebyggelsens benyttelse at gøre.

Filosoffen taler om, at sommerhuset er et fængsel. Sikke en udtalelse. Sommerhuset giver netop mulighed for udvidelse af territoriet og adgang til andre egne i Danmark.

Hvis økonomien er til det, forhindrer det ikke brugeren i at rejse, at bo på badehotel eller bo i telt eller i shelter. Kun fantasien sætter grænser.

For børnefamilien giver sommerhuset mulighed for et fritidsliv med frisk luft, liv på stranden og i havet. Nærhed til dyr og landbrug. Cykling i skove og ved strand. Danmark er et smukt land med masser af natur og friarealer uberørt af mere eller mindre smukke bebyggelser. Tænk for eksempel på vore mange øer eller Nationalpark Thy, hvor store uberørte områder ligger lige til højre benet.

Jeg kunne godt unde filosoffen et par uger i et sommerhus beliggende i et eller flere smukke naturområder i Danmark, hvor gode traveture eller spændende cykelture giver et pusterum og en afstand til dagligdagen i en helårsbeboelse i en stor eller lille by.

Vi er altså nogle brugere af sommerhuse, som ikke ser et fængsel i sommerhusglæderne.

Steen Schierbeck er pensionist.