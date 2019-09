Svineproducenter: Det er langt ude i skoven at give koteletten skylden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er, som om lektor Mickey Gjerris gerne vil give koteletten skylden for de fleste ulykker. Det er naturligvis er ganske uberettiget, skriver formanden for Danske Svineproducenter

LEKTOR Mickey Gjerris skriver i Kristeligt Dagblad den 2. september, at det er koteletternes skyld, at regnskoven forsvinder. Det er ikke korrekt.

Jeg anerkender, at Mickey Gjerris, der selv er veganer, har en mission om at få folk til at lade være med at spise kød. Han brænder for sin sag og viser selv den vej, han ønsker, at andre skal gå. Hatten af for det.

Men han forsømmer dog at fortælle sin baggrund, inden han giver sig i kast med sin mission, og det er naturligvis ikke i orden. Hans mission har min fulde anerkendelse, så længe der spilles med åbne kort, og argumenterne er faglige, saglige og korrekte. Det er bare ikke tilfældet her.

Kære Mickey Gjerris, du var vist lidt hurtig i din research, inden du skrev dit debatindlæg. Derfor er der et par svipsere, hvor jeg bliver nødt til at korrigere dig. Du skriver blandt andet, at Danmark importerer sojabønner til at fodre vores husdyr med. Det er ikke korrekt. Vi anvender et biprodukt (sojaskrå) fra fremstillingen af den vegetabilske olie sojaolie, som presses ud af sojabønnen, og som er et vigtigt vegetabilsk produkt, der indgår i en lang række fødevarer til mennesker.

Biproduktet sojaskrå betegnes også sojakage og sojamel. Kært barn har som bekendt mange navne, og det er et kært barn. For sojaskrå/sojamel/sojakager bruges ikke kun til fodring af vores husdyr. I de senere år er det blevet almindeligt at anvende i sojaproteinkoncentrater i fødevarer til mennesker. Altså noget, som både du og jeg nyder godt af.

Og mon vi så ikke alle kan blive enige om, det er bedre at anvende et restprodukt til mad og dyrefoder, end at lade det gå til spilde efter at have udvundet den olie fra sojaplanten, som er en vigtig vegetabilsk fødevare til mennesker?

Jeg kan kun bakke op om, at vi spiser masser af grøntsager, for det er sundt, og det er godt for klimaet. Men for alle dem, der ikke er veganere ligesom dig, Mickey Gjerris, men som kan lide et godt stykke kød, så kan jeg selvfølgelig kun anbefale at sætte tænderne i et dejligt, dansk stykke bacon, en kotelet, en flæskesteg eller en frikadelle. For som du selv skriver, så er svinekød noget af det mest klimavenlige kød, der findes.

Når vi så lige er ved det, så findes der kun meget sparsom trævækst og ikke deciderede skove i Grønland. Så når Mickey Gjerris nævner skovbrand i Grønland, så er det ren fantasi. Det er rigtigt, at der har været en stor naturbrand i Grønland i sommer – formentlig startet af en rygeovn. Det er trist, når det sker, men det er almindeligt forekommende i Grønland, så at give koteletterne skylden for det, synes jeg er for langt ude i skoven.

Det er, som om Mickey Gjerris gerne vil give koteletten skylden for de fleste ulykker, hvilket naturligvis er ganske uberettiget.

Kim Heiselberg er formand for Danske Svineproducenter.