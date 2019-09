Sygeplejerske: Det provokerer mig som fagperson, når man siger, at patienter lider unødigt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg tror, vores dødsfornægtende kultur kan medføre, at vi ikke i tide får talt med pårørende og sundhedspersoner om, hvad vi ønsker af vores sidste tid, skriver sygeplejerske og lektor

SØREN Harnow Klausen anfører i avisen den 20. september, at der findes eksempler på, at patienter lider unødigt, og at det at skulle stoppe en behandling, hvor bedring er udsigtsløs, ”kan føre til ganske voldsomme forløb”, når man lader patienten dø.

Derfor gør han sig til fortaler for aktiv dødshjælp.

Udsagnet må selvfølgelig stå for Søren Harnow Klausens egen regning. Men det provokerer mig som fagperson, fordi det afslører, at befolkningen – og muligvis også fagpersoner – ikke kender nok til, hvad der ligger i en omsorgsfuld, holistisk og værdig afslutning af et udsigtsløst behandlingsforløb, og det mobiliserer fantasier om døden som voldsom, smertefuld og uværdig.

Jeg tror, vores dødsfornægtende kultur kan medføre, at vi ikke i tide får talt med pårørende og sundhedspersoner om, hvad vi ønsker af vores sidste tid.

Udsagnet overser tillige den lovfæstede ordning omkring livstestamenter. Det kan hindre, at man i tide forholder sig til sin sidste tid. Og hermed gøre det sværere at lindre. Vi tror måske, at smertelindring alene handler om smertestillende og beroligende medikamenter. Vi har derfor brug for at kende til, hvad der ligger i palliativ behandling.

Forskning påviser, at smerter består af både fysiske, psykiske, sociale og åndelige eller eksistentielle elementer. Det betyder, at hjælp til den sidste tid – og pleje og behandling i øvrigt – må udføres ud fra en sådan holistisk, patientfokuseret tilgang.

Derved vil også de smerteoplevelser, som kan henføres til ikke-fysiske forhold, håndteres, og intet menneske behøver at dø i et smertehelvede – forudsat at vi kan tale om døden, lidelsen, sorgen, desperationen, isolationen, kontroltab og så videre.

Herved kan vi sikre, at mennesker dør lindret i deres lidelser i værdighed. At slå dem ihjel før tid for at undgå at se disse grundvilkår i øjnene er for mig at se at gøre menneskelivet til en utopisk drøm om perfekthed og kontrol, hvorved vi måske nok får elimineret det at skulle forholde os til lidelse og afmagt – men med det resultat, at vi bliver fattigere på menneskelighed.

Margit Lund-Cramer er sygeplejerske og lektor i sygepleje.