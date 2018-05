Taler fra ungdommen: Vi må tale åbent om vores seksualitet, ikke pakke den ned

Et menneskes seksualitet kan ikke sammenlignes med et andet menneskes, for det handler om den måde, vi forstår os selv på. Derfor skal vi udfolde vores seksualitet og ikke pakke den ned, mener Nikolaj Laue Juhl

JEG LEVEDE I FRYGT FOR, at omverdenen skulle opdage min seksualitet. Jeg skammede mig over, at jeg ikke var ligesom alle de andre. Frygten lagde låg på lysten til at fortælle omverdenen om min virkelige identitet. Jeg ville ønske, at jeg kunne komme væk fra det larmende samfund omkring mig, hvor mobning, tilråb og skæve blikke var blevet hverdag, fordi jeg ikke passede ind.

Det skabte en indre konflikt, for hvornår ville jeg få samlet modet til at fortælle min familie, mine venner og bekendte om min seksualitet? Jeg havde inde bag facaden lyst til at skrige efter hjælp, men jeg holdt mig tilbage af frygt for, hvem jeg blev. Alle disse følelser og tanker gik jeg med indtil den dag, jeg valgte at bryde tavsheden og tale åbent om min seksualitet. Jeg fandt nemlig ud af, at jeg ikke er alene.

MANGE SKJULER deres seksualitet, fordi samfundets forventninger til seksualitet og kønsroller stadig er meget traditionelle. Vores generation skal ikke leve i skyggen af ældre generationers traditioner, normer eller værdier. Vi unge skal kunne afvige fra kønsroller og normer og alligevel blive accepteret af det brede fællesskab.

Det er så vigtigt, at vi lærer at tale med hinanden om, hvordan vi egentlig har det, og hvem vi i virkeligheden er – både for at nedbryde de tabuer og fordomme, der holder folk tilbage, og for at sikre, at frygt og ensomhed ikke styrer dit og andres liv.

FOR MIT VEDKOMMENDE begyndte min tavshed at æde mig op indefra, og jeg kunne ikke længere være en del af det skuespil, som betød, jeg skulle være en anden.

Det påvirkede mine drømme, mine handlinger, min personlighed og mit selvværd. Det eneste sted, jeg kunne være mig selv, var bag den lukkede dør på mit værelse. Jeg var konstant i en spændetrøje og levede et liv som heteroseksuel for at passe ind.

Men folkeskolen blev til gymnasiet, og tankerne blev endnu mere komplicerede, lysterne blev større, og skuespillet blev mere ekstremt. Der var ikke længere noget, som kunne få mig til at trække på smilebåndet, og jeg måtte af med den usikkerhed, der føltes som en tung sten i maven.

EFTER AT HAVE SKABT NOGLE GODE og tillidsfulde venskaber blev jeg mere modig og fik opbygget en selvtillid, som senere fik mig til at stå frem.

At fortælle omverdenen om min seksualitet var forbundet med en personlig frihedskamp, der handlede om retten til at være den, man er, uanset seksualitet og køn. Jeg er taknemmelig for, at min hverdag ikke længere præges af ubehagelige følelser og en indre konflikt.

At have en afvigende seksualitet er i de senere år blevet mere accepteret i det danske samfund. Men vi er langtfra i mål, når mange mennesker, især unge, fortsat lever i frygt og udsættes for hadforbrydelser, diskrimination, undertrykkelse og mobning på grund af deres køn og seksualitet.

Mit håb er, at vi kan ende et nyt sted, hvor vi kan tale om seksualitet og køn på en anden måde, end vi hidtil har gjort. Der skal mere til, men jeg er sikker på, at vi kan komme langt i frigivelsen af vores seksualitet og skabe flere muligheder for vores køn og kærlighed, hvis vi retter fokus mod det. Vi skal alle deltage, spørge ind til kærligheden, også når vi selv er usikre, for hvem er ikke det?

Et menneskes seksualitet kan ikke sammenlignes med et andet menneskes, for det handler om den måde, vi forstår os selv på. Derfor skal vi udfol de vores seksualitet og ikke pakke den ned.

VI MÅ SE MED ÅBNE ØJNE på hinandens seksualitet igennem anerkendelse af andres ret til at være sig selv. Vi skal bruge seksualitet og kærlighed til at nærme os hinanden frem for at skabe flere grænser. For vi skal sikre, at ingen vokser op med skam over, hvem de forelsker sig i, eller hvem de er.

For uanset om du kan lide drenge eller piger eller måske begge dele, og uanset om du føler dig som en dreng eller en

pige indeni… så er du jo bare dig, ikke?

Det handler om at nå til den erkendelse, at du ikke har ændret dig, men du blot har fået adgang til en ny del af dig selv. Mange pålægger sig en skam, der ikke er deres egen, men samfundets.

Man kan ikke selv løfte sig ud af skammen, der er brug for stærke fællesskaber til at gøre det. Et fællesskab, hvor det at være sig selv er en forudsætning for at deltage.

Til dig, der går rundt og føler, at du skal være en anden for at passe ind: Du skal bare vide, at selvom du føler dig helt alene, så er du ikke den eneste, der går rundt bag en facade og skjuler, hvem du i virkeligheden er.