Talsperson: Humanistisk Samfund ønsker ikke at bekrige kristne

DER GØRES ET STORT arbejde i flere kirkelige kredse for at række ud til andre religioner og livssyn. Der arrangeres religionsmøder og dialoger, hospitalspræster formidler kontakter til andre trossamfund, og mange menigheder udfører et stort integrationsarbejde over for muslimer.

Så meget mere ærgerligt er det, at Kristeligt Dagblads lederartikel den 19. marts ikke rækker ud til livssyn, der ikke bekender sig til overjordiske magter. Spørgsmålet er, om livssynssamfund skal have de samme rettigheder som trossamfund.

Et livssynssamfund forestår som trossamfund ceremonier, hvor livssynssamfundets værdier kommer til udtryk. I en religiøs kontekst vil de fleste nok foretrække ikke at tale om værdier, men derimod om læresætninger, der i henhold til Ordbog over det danske Sprog kan defineres som en kort sammenfatning af erfaringer, idealer eller almengyldige sandheder, som nogen har valgt at bruge som leveregel.

Forskelle på et livssynssamfund og et trossamfund er, at livssynssamfundet ikke bekender sig til magter, som står over mennesker og naturlove, sådan som det kræves i den nuværende lov om trossamfund.

En række politikere har stillet sig åbne over for, at der skal ske en hel eller delvis ligestilling af livssynssamfund og trossamfund. I Danmark drejer det sig på nuværende tidspunkt om Humanistisk Samfund. Den væsentlige konsekvens vil være, at de vielser, som Humanistisk Samfund forestår, vil kunne få juridisk gyldighed. Derudover vil en ligestilling have nogle skattemæssige konsekvenser, og foreningens ceremoniledere/celebranter vil få den samme beskyttelse af deres tavshedspligt, som præster har, når de yder sjælesorg.

Men nok så væsentligt er der det principielle i en ligestilling, at det er urimeligt, at staten stempler et livssyn uden guder som mindre fint end et med guder ved ikke at ville give samme rettigheder.

Kristeligt Dagblads lederskribent er imod en sådan ligestilling. Det er svært at forstå hvorfor i lyset af det økumeniske arbejde, som kirken ellers yder. Måske skyldes det, at de har ladet sig farve af en århundredgammel strid mellem kristne og ateister.

Lad mig derfor slå fast, at Humanistisk Samfund ikke ønsker at bekrige kristne. Vi ønsker, at staten ikke skal favorisere bestemte livssyn eller trosretninger, og derfor ønsker vi adskillelse af kirke og stat. Men det er noget helt andet. Hvis det enkelte menneske når frem til at tro på kristendommen, så respekterer vi til fulde det valg, også selvom vi er nået frem til et andet valg.

Derfor indgår vi også gerne samarbejder med religiøse organisationer. For eksempel er jeg personligt netop valgt ind i bestyrelsen for Foreningen Åndsfrihed, hvor både muslimer, præster og ikke-religiøse er repræsenteret.

Vi oplever heldigvis som regel at blive mødt med nysgerrighed og respekt. Mange engagerede folkekirkekristne er interesserede i at forstå os og vores livssyn, også selvom de ikke selv deler det.

Det er ærgerligt, at Kristeligt Dagblad ikke har samme holdning.

Ole Wolf er talsperson for Humanistisk Samfund.