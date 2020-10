Tidligere Aalholm-præst: Måske burde biskoppen indkalde provsten til en kammeratlig samtale for chikanøs adfærd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Jeg har kendt Aalholm Sogns Menighedsråd mindst lige så længe som provsten, og jeg har aldrig kendt rådets medlemmer, som han beskriver dem: som håbløst inkompetente

Det undrer mig virkelig, at provst Finn Vejlgaard i Kristeligt Dagblad den 2. oktober kan skrive om Aalholm Sogns Menighedsråd, at det er håbløst inkompetent. Sådan har jeg aldrig kendt rådets medlemmer, og jeg har da som forhenværende præst i Aalholm Sogn kendt medlemmerne mindst lige så længe som provsten. De har igennem alle årene gjort et utrolig fint stykke arbejde og været levende engageret i at skabe gode rammer om evangeliets forkyndelse, sådan som det lyder i menighedsrådsløftet, og som de har skullet skrive under på, da de blev valgt til menighedsrådet.

Det kan da godt være, at provsten har et andet syn end rådets medlemmer på, hvad kirke og menighed er, men disse er i modsætningen til provsten valgt af sognets medlemmer og arbejder derfor helt naturligt ud fra de kirkelige synspunkter, som har præget sognet fra begyndelsen af: en levende menighed, der i hverdagslivet prøver at vise, hvad kristendom er.

Derfor bakker Aalholm Sogns Menighedsråd naturligt op om for eksempel babysalmesang, børnemusik, legestue for børn, Aalholm KFUK’s arbejde for større børn, pigespejdere, minikonfirmander, frivilligt kor for voksne, bibelkreds, læsehjørnet, gruppe med interesse for patchwork, debatmøder, foredragsaftenener, månedlige møder i ældrekredsen, værestedet Aalholmstuen, Aalholm Kirkelige Genbrugs og arbejdet med venskabsmenigheden i Letland.

Ud over dette er rådets medlemmer kommet trofast til søndagens gudstjenester. Jeg kan ikke komme i tanke om, at rådets medlemmer i de 36 år, jeg var præst i sognet, har lagt hindringer i vejen for noget menighedsarbejde eller forslag fra præstelig side. Hvilket frisind. Derimod ved jeg, at provsten flere gange ikke har villet yde støtte til forslag fra menighedsrådet til nye kirkelige initiativer. At man i Aalholm Sogn har gjort brug af rigtig mange frivillige i det kirkelige arbejde, er i mine øjne kun særdeles prisværdigt og noget, man selv som provst burde glæde sig over. Hvor mange har på den måde ikke fået et nært og naturligt forhold til sognets kirke?

At disse mange frivillige har samlet sig i en forening, der hedder Aalholm Sogns Menighedssamfund, er kun naturligt – men sådan en forening kunne såmænd lige så godt have heddet en sogneforening eller lignende, hvis det nuværende navn er stødende for provsten, for hensigten ville være den samme: at finde sammen i et fællesskab omkring sognets kirke og hjælpe hinanden i arbejdsgrenene. Det kan da ikke betegnes som gammeldags, men må være evigt aktuelt. At provsten i sin artikel miskrediterer alle disse frivillige, siger nok mest om provsten og hans manglende frisind.

Menighedssamfundet har aldrig bestået af en sluttet kreds. Alle kunne komme og være med, hvilket mange har gjort. Men ikke alle og mig bekendt er for eksempel ikke alle i menighedsrådet medlemmer, men af den grund er de da ikke inkompetente. Provsten insinuerer også, at kirke- og kulturmedarbejderen er eller har været medlem af menighedssamfundet og dermed er skyldig i samarbejdsproblemerne med de nuværende præster. Hvad bygger han det på? I hvert fald har han ikke spurgt kirke- og kulturmedarbejderen, for så havde han fået et andet svar. Provstens grove ordvalg og insinuerende påstande kan vist ikke være med til at fremme en løsning på en meget ulykkelig sag, men det får mig til at tænke på, om hans biskop mon vil indkalde ham til en kammeratlig samtale med baggrund i ”chikanøs adfærd”, for er det ikke det, der her er tale om?

Ole Petersen er tidligere sognepræst i Aalholm Sogn.