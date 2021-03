Tidligere ambassadør: Lad fagligt professionelle embedsmænd stå for diplomatiet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Efter mange års tro tjeneste over for Danmark og danske interesser, er det med stor sorg og bekymring, jeg oplever, at en uhellig politikerrævekage nu vil tilføje endnu flere politiske ben til en gruppe mennesker, der selvsagt på alle måder bør lovprises for deres indsats som politikere.

Ofte med store afsavn, men sandelig også med magt, ære og meget god aflønning (plus pensioner, der fortsat er urimeligt høje og skæve, sammenlignet med almindelige menneskers). Det lever vi godt med, trods alt. Politikerne har ikke valgt lette jobs. Men hvem har det?

Belønningen for politisk indsats bør holdes på det politiske. Jeg fristes til at bruge et gammelt, men klart udtryk ”skæg for sig og snot for sig”. Vælg selv, hvem der er hvad.

Jeg har i årtier været ambassadør (og meget andet) og har siden 1970’erne været tæt på gråzonen mellem politik og faglig professionalisme. Jeg har utallige gange oplevet, hvor afgørende det er, at hver skomager bliver ved sin læst.

Politikerne laver politik. De fagligt professionelle embedsmænd (i Udenrigsministeriet diplomater) varetager i de politisk fastlagte rammer danske interesser i meget bred forstand. Diplomaterne har pligt til loyalitet og faglighed, men også til sikring af lovlighed og overholdelse af internationale spilleregler.

Diplomati er et helt specielt håndværk. Det kræver en uddannelse, en personlighed, et menneskesyn og et verdensbillede, der stiller store krav til blandt andet åbenhed, ærlighed troværdighed og et multikulturelt gehør.

Det stiller også krav om ikke at være ”for fin til” at klare utallige meget jordnære opgaver – også på chefniveau.

Jeg tror desværre, at mange – også politikere – har en romantisk drøm om ”la dolce vita” i den store verden. Glem det. Det er benhårdt arbejde, ikke for at ”lave politik” (den hører til på hjemmebanen), men for at varetage en kompleks mangfoldighed af danske interesser. Fra evakueringer af danske i nød til sikring af bedst mulige vilkår for dansk kultur- og erhvervsliv.

De politikere, der i snart årtier har ødelagt Udenrigsministeriet ved økonomiske slankekure i et omfang, så vi er blevet skåret ned til et lilleputland, vil nok blive rystede over de opgaver, der møder dem. De bonede gulves tider er for længst fortid! En ambassadør skal kunne det hele. Uden ressourcer – dem har politikerne fjernet.

Velkommen til! Husk gummihandsker og rengøringsremedier, vask af ambassadens viskestykker, toilet og så videre. Drop drømme om service, luksus og særlige rettigheder.

Kun i USA har politikere og mange andre mulighed for ”at købe” ambassadørjobs. Det system fungerer udelukkende, fordi det er USA, hvor alt måles og afregnes i amerikanske dollars.

Det fungerer, fordi de professionelle diplomater er mange og stærke, og fordi State Department bygger fæstninger rundt om de politisk udnævnte for at minimere risici for dramatiske politiske amatørfodfejl.

Jeg er ganske vis på, at velinformerede danske politikere selv har oplevet dette. Meget sjældent finder man bare én politisk udnævnt, der kunne leve op til det personlige ”decorum officiale”og den professionalisme, som vi har opretholdt i Danmark ved at sondre klart mellem politikere og embedsmænd.

Bliv hvor I er, kære politikere, brug i stedet tiden og evnerne på at skabe politikker, der kan give de professionelle diplomater bedst mulige platforme for – sammen med jer – at skabe et bedre og i vores omverden også større Danmark.

Michael Metz Mørch er forhenværende ambassadør, administrerende direktør, generalsekretær og bestyrelsesformand.