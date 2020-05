Tidligere ministre: Årtiers nordisk samarbejde kan gå tabt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Regeringerne i Danmark og Sverige burde have talt sammen, før Danmark besluttede sig for at lukke grænsen mod Sverige, mener Bertel Haarder (V) og svenske Sven-Erik Bucht (S)

Norden skal blive verdens mest integrerede og holdbare region i 2030. Det besluttede de nordiske statsministre sidste år i august.

I dag er vi desværre meget langt fra målet, og de vidt forskellige nationale strategier i kampen mod covid-19 har rettet et hårdt slag mod mobiliteten i vore grænseregioner.

Flere års arbejde med at integrere Norden kan gå tabt, hvis regeringerne ikke taler mere sammen og tager mere hensyn til dem, der bor og arbejder i de nordiska grænseregioner.

Uvisheden skaber for eksempel problemer for titusindvis af hjemmearbejdende grænsependlere, som ikke ved, om de skal beskattes efter arbejdslandets eller bopælslandets regler.

Det kan på længere sigt underminere de rige økonomiske muligheder i vore grænseregioner, som beror på den dynamik, der skabes af fri bevægelighed. Beslutninger træffes i hovedstæderne, langt fra dem der skal leve med konsekvenserne.

Årtiers kommunalt og regionalt samarbejde over grænserne om skoler, idrætsanlæg og brandkorps sættes ud af spillet. Besøg i sommerhuse, familier eller shoppingcentre på den anden side af grænsen kan ikke gennemføres på grund af den danske grænselukning. Det rammer erhvervslivet hårdt.

Vi har fuld respekt for, at smittehensyn må styre de politiske beslutninger, men vi vil hævde, at flere af problemerne i grænseregionerne kunne undgås uden sundhedsrisiko ved bedre samordning mellem landene

Hvis regeringerne i Danmark og Sverige havde talt med hinanden, før Danmark besluttede sig for at lukke grænsen mod Sverige, ville man have fundet lige så ringe grund til at lukke øresundsgrænsen som ved at lukke Storebæltsbroen og Lillebæltsbroen, eftersom smittefaren er mindre udbredt i Skåne end i København og på Sjælland.

Noget lignende gælder ved den dansk-tyske grænse, hvor Danmark nu for tredje gang lukker af uden at tale med de tyske naboer, som da grænsekontrollen blev indført i 2015, og vildsvinehegnet blev sat op sidste år. Det er blevet påtalt af de nationale mindretal på begge sider af grænsen.

De danske sommerhuse er en milliard-industri, som nu lammes af grænselukningen til skade for såvel tyske som svenske og norske sommerhuslejere – og til skade for de danske udlejere og erhvervslivet i sommerhusområderne. Uden nogen som helst sundhedsfaglig begrundelse, da der jo ikke bliver flere coronatilfælde af, at nogle medborgere kører over grænsen i deres bil til et sommerhus. Grænselukningen blev som bekendt ikke tilrådet af de danske sundhedsmyndigheder og heller ikke af verdenssundhedsorganisationen WHO.

På grænsen mellem Sverige og Finland, mellem Haparanda og Torneå, er der opsat stakit for at forhindre, at mennesker kan leve deres vanlige liv med arbejde, skole, handel, idræt og besøg hos familie og venner, som de har gjort til alle tider. På det fælles torv, der binder byerne sammen, ser man folk holde møder og samtale hen over stakittet ved den grænse, der er blevet kaldt verdens fredeligste.

Risikoen er, at alt det, vi har bygget op gennem 60 år, nu bliver nedbrudt, hvis vi ikke handler sammen. Når krisen er forbi, er virksomheder og personer måske ikke længere så villige til at anvende hele Nordens muligheder. Hvis de bliver inden for egne grænser, vil integrationen stoppe.

Man kan se på de sociale medier, hvordan utilfredshed og snæver nationalisme vinder frem.

Det nordiske samarbejde er et enestående freds- og samarbejdsprojekt, som landene må samarbejde om, hvis borgerne skal genvinde tilliden til det.

Som medlemmer af det nordiske Grænsehindringsrådet opfordrer vi de nordiske regeringer til at tale med hinanden og se pandemien ud fra et helhedsperspektiv. Samarbejdsvinklen er bedre end en snæver national synsvinkel.

Sven-Erik Bucht er tidligere svensk minister (S), og Bertel Haarder (V) er tidligere minister: Begge er udpeget af deres regeringer til det nordiske Grænsehindringsrådet.