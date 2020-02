Tidligere museumsinspektør: Stop praksis med at smide gravminder på historiens mødding

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Kirkeministeriet bør udarbejde en plan for, hvordan der kan sættes en stopper for, at gravminder behandles skødesløst og med ligegyldighed, skriver tidligere museumsinspektør

Hvor er det godt, at Peter Astrup Madsen i Kristeligt Dagblad den 10. februar tager bladet fra munden og kritiserer den skødesløshed for ikke at sige ligegyldighed, hvormed der i al for høj grad landet over handles med de bevaringsværdier, som gravminder på kirkegårdene udgør.

Som Peter Astrup Madsen beskriver situationen i et bestemt provsti i landet, Syddjurs Provsti, er det jo faktisk den rene elendighed, der råder dér – værre end noget andet sted i landet, jeg kender til. For ikke bare bliver bevaringsværdige gravsten ifølge Peter Astrup Madsen rykket op fra det gravsted, de har stået på i årevis, men selv lapidarier, der ellers er tænkt som sløjfede gravminders endestation, for at sige det sådan, er ikke beskyttede imod sløjfning. Det har jeg godt nok aldrig hørt om før.

Situationen er grel i det syddjurske provsti, men desværre er situationen for det meste ikke meget bedre i alle landets øvrige provstier, vil jeg vove at påstå uden at kende forholdene til bunds alle vegne. Og det burde slet ikke være sådan, ja, det er lige før, der råder ulovlige forhold.

Sagen er nemlig den, at der ligefrem findes en lovgivning for gravminder – en omstændighed, der også er fremhævet ved de tidligere lejligheder, når bevaringsværdige gravminder har været til debat.

Men lad mig lige ridse op:

Det var en handlekraftig Venstrekvinde, daværende kirkeminister Mette Madsen, der indførte lovgivningen vedrørende ”registrering af gravminder” i 1986. Den blev siden revideret, det vil sige lempet, i 2014. I dag findes bestemmelserne i kapitel 4 i ”Loven om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 8. juni 2016. Den centrale bestemmelse findes i paragraf 20: ”Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller andre grunde må anses for særlig bevaringsværdige, skal registreres.”

Bemærk: Der står ”skal” og ikke ”bør”! I praksis blev det overladt menighedsrådene og Nationalmuseet at forestå, respektive udføre registreringsarbejdet.

Men hvor meget er der fulgt op på det, Mette Madsen satte i værk? Ja, helt åbenlyst for lidt, men hvad har senere kulturministre så gjort for, at lovgivningen blev håndhævet? Meget betegnende forekommer det mig, at Mette Bock (LA), da hun var kirkeminister og i Kristeligt Dagblad den 9. september 2017 skrev om sit forhold til kirkegårde – og det var da positivt nok – overhovedet ikke berørte de store problemer, der allerede fandtes dengang med bevaring af gravminder. Det kan man kalde berøringsangst.

Ja, jeg må indrømme, at jeg ikke kender megen anden lovgivning, hvis gennemførelse i den grad sker efter de forhåndenværende søms princip, og mens græsset gror, dør horsemor.

På den måde er det ganske tilfældigt, om der i dele af landet tages ordentlig fat på registreringsarbejdet efter lovens bestemmelser, og hvor der ikke sker noget, og det behøver således desværre ikke være de på én gang store og meget historiske købstadskirkegårde, der er blevet sikret som noget af det første.

Den katastrofalt manglende registrering for alt for mange kirkegårdes vedkommende beror på en blanding af tilbageholdenhed hos menighedsrådene, der frygter for de økonomiske konsekvenser af bevaring, og mangel på tid hos de ansvarlige museer til at gennemføre en opgave, som egentlig er i tråd med den almindelige fortidsminderegistrering i al almindelighed, men som vil sluge forholdsvis mange kræfter, der i givet fald skal tages fra andet arbejde.

Jeg vil derfor her appellere til vores nuværende kirkeminister om at skaffe sig et overblik over situationens alvor, for et sådant har ministeriet vel næppe, og på det grundlag – gerne i samråd med de berørte parter – udarbejde en plan for, hvordan problemerne kan løses i løbet af så kort tid som muligt, så trafikken med at smide gravminder ud på historiens mødding efterhånden hører helt op.

Helge Torm er cand.mag. og tidligere museumsinspektør.