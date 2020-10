Tidligere præst: Hovedløs og håbløst arrogant opførsel fra provst og biskop i Aalholm-sag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Måske biskop, provst og præster gjorde klogt i at lytte til menighedsrådet frem for at forfalde til beskyldninger som ”chikanøs adfærd”, uforskammede udtalelser og pylre om – muligvis – arbejdssky præster

Det er grotesk at læse om striden i Aalholm Kirke, som Københavns biskop egenmægtigt har lukket midlertidigt. Åbenbart er det en ikke sjældent forekommende mani hos ham at lukke kirker, som da han i påsken lyste interdikt over landet ved imod kirkeministerens ønske at lukke kirkerne i påsken og dermed sende den kristne menighed på herrens mark.

Biskoppens brev til menighedsrådet – trykt i Kristeligt Dagblad den 29. september – forekommer som et partsindlæg, hvor han tager parti for sognets to præster imod et enigt menighedsråd og japper hvert afsnit af med omkvædet: ”Dette er chikanøs adfærd”. Det hule udtryk ”chikanøs adfærd” synes hentet i en studenteropgave i sociologi. Chikanøs adfærd, hvad er det: Er det chikane, grov chikane, lidt chikane, sexchikane?

”Chikanøs adfærd” gør de to præster syge, forklarer biskoppen tyk i mælet. De må være ualmindeligt ømskindede og ømfindtlige. De bliver ”syge” af menighedsrådet. Brækker de sig rådet, er det meniskenskader, eller er det leveren? Eller tuder de bare, for det er jo også en sygdom nu om stunder? Tilsyneladende er det ikke kun menighedsrådet, som gør de to præster ”syge”, det gælder også medarbejderne, som i deres halsstarrighed gør de arme præster ”syge”. Dødssygt alt sammen.

Omkring Aaholm Kirke har der altid været et stort, aktivt og udadvendt menighedsarbejde, som ved de fleste kirkefondskirker. På imponerende frivillig basis afhjalp fondet omkring det forrige århundredskifte den akutte mangel på kirker i København, og der opstod omkring dem store menighedssamfund. Man kan mene om den slags aktiviteter, hvad man vil. Personligt er jeg skeptisk, men samtidig fuld af beundring for de mennesker, som frivilligt og ofte også økonomisk sikrede liv i sognene ved bygning af kirkerne, hvoraf mange i dag står som arkitektoniske mesterværker – for eksempel Valdemar Kochs Kristkirken og Apostelkirken på Vesterbro.

Man må gå ud fra, at de to præster ved ansættelsessamtalerne med menighedsrådet er blevet gjort bekendt med sognets særlige traditioner og aktiviteter og formentlig har lovet at ville indgå konstruktivt i dem efter eventuel ansættelse. Ellers var de næppe blevet hyret. Efter ansættelsen får de åbenbart kolde fødder og erklærer: ”Nej, det gider vi alligevel ikke. Vi vil noget helt andet.” Hvad det så er, henligger i det uvisse. Men noget kan tyde på, at de enten ikke har ønsket eller ikke kunnet falde ind i sognets rytme, som det fremgår af Kristeligt Dagblads dækning af sagen.

En vis foretagsomhed har præsterne dog udvist, for som et lysende eksempel på pastoral initiativrigdom anfører den lokale provst, at de ville arrangere en ”sogneudflugt, som skulle være for alle i sognet”. Et mageløst fantasifuldt tiltag, der burde belønnes med Kristeligt Dagblads initiativpris. Nedladende og i grunden uforskammet mener provsten, at præsterne ”vil gøre op med en gammel lukket kultur i kirken og involvere flere fra sognet” – som om sognet ikke altid har været målet for menighedssamfundenes energiske arbejde.

Og en provst, hvad er i grunden det? Det er en ganske almindelig præst m/k, som har fået et bijob som papirnusser, så den slags typer er der næppe grund til at tage alvorligt. Specielt ikke, når de ter sig så stupidt som provsten i dette tilfælde, hvor han også i akademisk hovmod udbreder sig om en ”kontaktperson (der) var ude af stand til at fatte endsige forstå, hvorledes en arbejdsbeskrivelse formuleres. Eller også ville han ikke”. Altså må manden – må vi forstå – være enten debil eller en krakilsk person. Sidst samme provst lod sin intelligens glimre var, da han henstillede til jøder om – frem for omskæring – med en knappenål at prikke hul i deres drengebørns lille lem. Utroligt som alle mulige altid skal belære jøder om, hvad de bør og kan, skønt de i 2000 år overvældende og alsidigt har beriget den samlede vestlige kultur mere end nogen andre.

”Hvad stiller man op med et håbløst inkompetent menighedsråd?”, spørger provsten retorisk i avisen den 2. oktober. Svaret kan passende være: Hvad stiller man op med en håbløst arrogant og dermed inkompetent provst? Biskoppen, der hovedløst har frarøvet ikke menighedsrådet, men sognet og menigheden deres kirke, har fået et værdigt svar i Kristeligt Dagblad den 30. september fra det afgående menighedsråds formand, Ellen Grubb, der af provsten karakteriseres som en løgnhals.

Så vidt jeg er orienteret har familien Grubb været med og aktiv i og omkring kirken, fra den blev bygget. Mit – ganske vist begrænsede – kendskab til familien går helt tilbage til dengang, den drev det charmerende, støvede, ufatteligt righoldige og tiltrækkende teologiske antikvariat i Nørregade i København, og det drejer sig efter min erfaring om retsindige, retlinede mennesker med høj integritet, moral og ansvarsfølelse.

Så måske biskop, provst og præster gjorde klogt i at lytte til Ellen Grubb frem for at forfalde til ridefogedbeskyldninger som ”chikanøs adfærd”, uforskammede udtalelser og pylre om – muligvis – arbejdssky præster.

Johs. H. Christensen er tidligere sognepræst i Skovshoved.