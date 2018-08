Tidligere sognepræst i Ulkebøl: Absurd alkoholkultur og problematisk stemning i menighedsråd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Tidligere vikarierende sognepræst i Ulkebøl bidrager med oplysninger om forholdene i menighedsråd

SOM DET ER FREMGÅET af Kristeligt Dagblad, truer endnu et menighedsråd i Haderslev Stift med at trække sig, hvis ikke biskop Marianne Christiansen fjerner sognepræst Kirsten Schmidt fra Ulkebøl Sogn.

Menighedsrådsformand Frede Mørch Pedersen udtaler: ”Enten er præsten her, eller også er menighedsrådet her. Vi magter ikke de nuværende forhold, og vi har givet biskoppen tre måneder til at løse problemet. Hvis hun ikke løser problemet, står hele menighedsrådet af.”

Som tidligere vikarierende sognepræst i Ulkebøl kan jeg bidrage med lidt oplysninger om de forhold, som sognepræst Kirsten Schmidt har måttet arbejde under.

I de fire måneder, jeg vikarierede som sognepræst i Ulkebøl i sommeren og efteråret 2010, var jeg med til nogle ganske få menighedsrådsmøder, og det var ærligt talt en blandet fornøjelse. For jeg var vidne til en absurd alkoholkultur i forbindelse med menighedsrådsmøderne, der kom til udtryk i, at der blev drukket en del øl og vin. Enkelte tog vældigt for sig af de våde varer på især ét af møderne, som står mejslet i min erindring.

Et menighedsråd forvalter som bekendt offentlige midler, og møderne er som udgangspunkt også offentlige. Og så er det blot, jeg spørger: Kan det have sin rigtighed, at den slags for nogles vedkommende sker i mere eller mindre alkoholpåvirket tilstand, sådan som det var tilfældet i Ulkebøl?

I det hele taget var der på stedet en ubehagelig stemning, der efter mit bedste skøn skyldtes toneangivende menighedsrådsmedlemmer, og i mit indre omdøbte jeg Ulkebøl til ”Ulkebøvl”.

Jeg valgte dengang at tie, men nu kan jeg ikke tie længere. Der sidder den dag i dag stadig folk i Ulkebøl Menighedsråd, der også var med dengang, og de anklager nu sognepræst Kirsten Schmidt for at være skyld i alle de problemer, der er på stedet.

Om alkoholkulturen i forbindelse med menighedsrådsmøderne i Ulkebøl er anderledes nu, ved jeg ikke, men jeg håber det. For ingen sognepræst i folkekirken kan være tjent med – eller skal stå model til – at skulle samarbejde med et menighedsråd, hvor den slags får lov til at ske. Eller fik lov til at ske.

Så måske er det bare bedst for alle parter, om menighedsrådet trækker sig, for jeg håber da ikke for folkekirken, at biskop Marianne Christiansen vil lade sig afpresse af menighedsrådet i Ulkebøl i denne sag.

Søren Wogensen er sognepræst i Gørding-Vemb-Bur.