Tidligere sognepræst: Hvorfor møder Messerschmidts ønske om bedre kristendomsundervisning modstand fra præster?

Morten Messerschmidt anklages for at ”tage patent” på kristendommen, men det er fordi, man ikke hører ordentligt efter, skriver Britt Tryde Haarløv

Som det første er det mig ubegribeligt, at Morten Messerschmidts (DF) ønske om en opgradering af kristendomsundervisning i skolen skal støde på nogen som helst form for modstand – ovenikøbet fra et ”kristent” parti og fra folkekirkepræster.

Som jeg hører indvendingerne, skyldes det, at man anklager Morten Messerschmidt for at ”tage patent” på kristendommen. Jamen, så hør dog ordentligt efter, hvad Morten Messerschmidt selv siger, i stedet for at lufte jeres fordomme mod Dansk Folkeparti i al almindelighed.

Nu til min egne erfaringer som præst gennem et par årtier: Ja, det er rystende, hvor lidt konfirmander – og deres forældre – generelt ved om kristendom. Fordomme, floskler og overfladiske banaliteter blomstrer.

Derfor er sognebørnene – store og små – let til fals for letkøbte synspunkter angående ”religion”, ”tro”, ”menneskesyn” med mere.

Min baggrund for cirka 20 år som præst er 15 år som universitetslektor (magister, dr.phil.) i klassisk arkæologi. Jeg har lært og lært fra mig, at man skal grave i bund – ned til klippen – gennem lagene og forholde sig uhildet til det, man finder. Overfladelagene er sekundære i forhold til basis. Som både arkæolog og filolog har jeg anvendt denne indgroede tilgang også i min prædikenforberedelse.

Det har været en stor glæde og fryd for mig indledningsvist at læse samtlige prædiketekster på græsk, hvorved jeg også har fundet adskillige meningsforstyrrende fejloversættelser. Men lad det ligge her.

Her drejer det sig om forståelse af kristendommens betydning: Kristendommen er ikke en ”religion” på linje med utallige ældre og yngre verdensreligioner – kristendommen er kristendom og unik i hele sit væsen.

Kristendommen gør krav på at være Sandheden. ”Jeg er vejen og sandheden og livet,” siger Kristus – hverken mere eller mindre!

Men – og det er hele pointen – accepterer man denne kristendommens ”intolerance” og bevæger sig indenfor i det kristne univers, så møder man en betingelsesløs ”tolerance”, en betingelsesløs accept, en betingelsesløs og grænseløs kærlighed.

Man møder det modsatte af fordomme: ”Det kommer ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde,” som Paulus siger.

Jesus omgås alle: forkerttroende samaritanere, kvinder, toldere og syndere, og undertiden fremhæver han også ”de forkerte” i forhold til ”de retfærdige”. Hans liv og gerning bliver hans død. Han personificerer på Jorden sin far, Vorherre, Gud – en gang for alle og til frelse for alle, som i tro bevæger sig ind i hans univers.

Men i diskussionen om kristendommen i forhold til en senere religion som islam, så er det netop altafgørende, hvilket univers man vælger at bevæge sig ind i: Er det det kristne univers, eller er det det muslimske?

Det kristne univers adskiller sig fundamentalt fra det muslimske. Kristendommen er i sin kerne blottet for diskrimination, racisme og fordomme. Kristendommen er ikke baseret på et detaljestyret regeltyranni – ”sabbatten blev til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbattens skyld”. Der er ikke tale om et ”noget for noget”, som karakteriserer religionerne – du skal ikke ved gerninger tjene dig frem til en plads hos Gud.

Kristendommen er gratis for alle – af nåde (gratia) – vi skal blot tage imod.

Kirken som ramme om kristendommen har udviklet sig i mange forskellige retninger og på mange måder gennem tiderne – kirken er menneskeværk og fejlbarlig og ofte med rette kritisabel. Men vi bør ikke forveksle kirke og kristendom.

Kirken er en verdslig og derfor også politisk diskuterbar institution. Den er rammen om kristendommen og bør på alle måder yde de allerbedste rammebetingelser for kristendommen. Men kristendommen er i sig selv en formidabel basis for livet i verden med hinanden.

Britt Tryde Haarløv er dr.phil. og tidligere sognepræst.