Tidligere sognepræst: Måske dækker vores sproglige armod også over en åndelig fattigdom

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

I SIT LÆSERINDLÆG i Kristeligt Dagblad den 27. marts har Anna Louise Bak løftet låget for en æske, som rummer mange usagte ord fra mennesker, der har mistet en nærtstående, når de skulle underrette andre om deres kæres død. Hun er i mange tilfælde blevet mødt med knappe énstavelsesbemærkninger som ”ja” eller ”okay”, som kom det fra en automatisk telefonsvarer.

Det er aldrig ”okay” at miste en af sine kæreste. Jeg har selv for år tilbage oplevet noget tilsvarende og tror derfor desværre ikke, at Anna Louise Baks oplevelser har været enestående. Jeg modtog endda syv år efter min kones død en henvendelse til hende fra vores forsikringsselskab med en forespørgsel, om hun ikke havde tænkt på at tegne en ulykkesforsikring.

Jeg har indimellem tænkt, at de konstaterende bemærkninger, som Anna Louise Bak nævner, i bedste fald kan skyldes ren og skær ubetænksomhed hos den anden, fordi man ikke lige kan finde ud af, hvad man skal sige. Men tænker jeg lidt videre, kan denne udeltagende ”okay”-reaktion også være forårsaget af en sproglig forlegenhed. Har vi ikke ord for sådanne situationer? Er det en uformåenhed til at finde de ord, der skal siges til den anden? Eller kan årsagen ligefrem være udslag af en manglende medfølelse og indlevelse i det, som den anden vil fortælle?

Er vore sproglige evner i stigende grad blevet så reducerede, at vi kun har tomme klichéer at ty til, når vi skal udtrykke noget, der stikker lidt dybere end de mange overfladiske bemærkninger, som vi ofte klarer os med i omgangen med hinanden, men som dybest set lader hinanden ligegyldige? Har de sociale medier trængt sig så meget ind på vores sproglige beredskab, at vi ikke har andet til vores rådighed?

En lignende sproglig armod afsløres også, når det er begejstring, der skal udtrykkes. Da har mange kun udtrykkene ”fedt”, ”superfedt” eller ”megafedt” at vælge imellem, hvilket mange tv-programmer er et trist vidnesbyrd om.

Det vidner alt sammen om en sproglig armod og fattigdom. Men måske dækker denne sproglige armod over noget endnu alvorligere, nemlig en åndelig fattigdom, hvor vi har mistet sansen for de værdier, som skal bære os gennem både en tyngende sorg og en stor glæde og taknemmelighed. Her handler det ikke bare om at lære et kodeks for høflighed, men om at indøve en sans for medfølelse og for indlevelse i andres liv.

Lars Mandrup er tidligere sognepræst.