Tidligere sundhedsminister: Regeringens lovforslag om syge unge er uetisk og umenneskeligt

Man giver den unge og forældrene en dødsdom på et usikkert grundlag og tager alt håb fra dem med det nye lovforslag om betaling for overvågning af unge syge, der har under to år tilbage at leve i, mener Britta Schall Holberg (V)

Man kunne ikke tro sine egne øjne, da Kristeligt Dagblad den 28. maj på forsiden kunne berette om et lovforslag fremsat af regeringen, der gav kommunalbestyrelserne pligt til at betale for natlig overvågning af unge mellem 18 og 23 år.

Disse unge syge ville ifølge lovforslaget få mulighed for overvågning og støtte om natten, hvis lægen havde vurderet, at den unge kun ville leve i to år.

Jeg læste artiklen igen og igen. Hvor uetisk kan man dog som lovgiver tænke? Hvordan kan et sådant lovforslag nogensinde komme videre end til ministerens bord?

Ethvert anstændigt menneske må dog afvise, at et sådant forslag skal fremsættes.

Det er sandelig intet under, at Lægeforeningen i sit høringssvar har været stærkt kritisk over for, hvordan en læge skulle kunne forudsige, hvad der vil ske med den unge i de næste to år.

Men inden høringssvaret må dog ministeren, der fremsætter et sådan lovforslag, have prøvet at sætte sig i den unges eller forældrenes sted: I det øjeblik, kommunen bevilger denne hjælp, får både forældre og den unge at vide, at en læge har dømt vedkommende til døden inden for så kort tid. For ellers gives hjælpen ikke.

Det vil sige, at så snart bevillingen er givet, ved både den unge og forældrene, at nu er dommen afsagt.

Det til trods for, som Lægeforeningen i dens høringssvar skriver: ”Vi kan lægefagligt skønne, at det unge menneskes sygdom med stor sandsynlighed vil føre til en dødelig udgang inden voksenlivet, men sikre kan vi aldrig være.”

Men med lovforslaget giver man altså den unge og forældrene en dødsdom på et usikkert grundlag og giver samtidig både den unge og forældrene en dom, som tager alt håb fra dem. Det håb, som måske kan være med til, at profetien ikke går i opfyldelse. Hvordan kan man dog fremsætte et så uetisk og umenneskeligt lovforslag

Britta Schall Holberg (V) er tidligere indenrigs- og sundhedsminister.