Til minde om Simon Grotrian. For et år siden mistede vi en af de mest bemærkelsesværdige stemmer inden for dansk lyrik

Grotrians livsbekræftende humor står ofte side om side med beskrivelser af verdens barske livsvilkår, noterer Bo Grymer

Den 14. august sidste år mistede vi en af de underligste og mest bemærkelsesværdige stemmer inden for dansk lyrik og salmedigtning, da Simon Grotrian pludselig gik bort. Det er en stor sorg for os, der kendte ham godt, men også for alle dem, som satte pris på Grotrians ustoppelige lyriske åre. Digtene og salmerne har vi heldigvis endnu. I et antal, som må give digterkolleger sved på panden, og i en form, som er helt igennem grotriansk.

Man er aldrig i tvivl om, hvem forfatteren er, når man bliver præsenteret for hans digte eller salmer. Mange finder dog også hans sproglige billeder svært tilgængelige og underlige, og det er der måske en ganske god grund til. For Grotrians sprog er underligt eller snarere underliggørende. Han gør det velkendte fremmed for at gøre det nyt og overraskende igen. For at gøre os i stand til at se den kendte verden, som vores rutinerede øjne ikke rigtig ser mere, med barnets uslørede blik.

I sine salmer skriver Grotrian for eksempel ikke bare om korset. Nej, kristendommens symbol får her nyt liv og åbnes for os igen som ”plusset på kraniets sted” eller som ”smykket, der kan stene Fandens brudevals”, som ”Simon af Kyrene bærer om sin hals”.

Andre steder betones dramaet i korsbegivenheden med sprogbilledet ”altrets bjælkegyser” eller lidelsen fremhæves med ordene: ”men du forlod det bitre kryds/ nu er du sne og stjernedrys/ på vore salte sår og tort/ så vi kan ønske mørket bort”.

Den (alt for) kendte indledning af skabelsesberetningen bliver på grotriansk til ”skabelsens karateslag/ hvor op og ned var ude, men blev nat og dag”. En nyformulering, der næsten lyder som en kommentar til Nietzsches spørgsmål, om der stadig er et oppe og nede, hvis Gud er død.

Helligånden sættes i Grotrians salmer sammen med ”neonskilte” eller beskrives som ”en kirke/ der er åben nat og dag”.

Han kan også rammende og lige ud ad landevejen skrive om, hvordan Guds ”gode Helligånd/ har knyttet os i bånd/ der ikke strammer”.

Nadveren udfoldes i en salme på denne måde: ”Jeg har Kristus inden borde/ som en himmel til sin kant/ det var nadveren, der gjorde/ mig til nådens diamant.” I en senere udgave, som blev den endelige, er dette dog ændret til: ”Jeg har Kristus inden borde/ udenpå har jeg eksem/ det var nadveren, der gjorde/ mig til nådens diadem.” Andetsteds kan det himmelske måltid, som nadveren forudgriber, underfundigt beskrives som ”længslens kaffebord”.

Grotrians livsbekræftende humor står ofte side om side med beskrivelser af verdens barske livsvilkår. På dage, hvor det hele føles så forkert, at ”jeg må hænge i mig selv som en balkon”, kan bønnen lyde: ”Herre, strik lidt mindre vrang/ i mørkets rosensal.” I det grotrianske univers bliver hjertet hos det faldne, men gudskabte menneske til en ”slotsruin”, der minder os om, at livet ”har sin rod hos Gud/ i den høje himmel/ derfor skal vi holde ud/ selvom dette mørke gør dig svimmel”.

Så er det velgørende at kunne komme til gudstjeneste for at drikke ”af kirken som en vældig snaps/ der varmer os fra halsen ned til sokker”, og høre det forjættende budskab om, at ”inderst i dig selv står marken fuld af raps/ på sennepstræets bund, som ingen rokker”. Alt sammen i lyset af det glædelige budskab om, at ”vi gavemister synd og snot/ når himlen ryster tæppet”.

Så kære Simon, af hjertet tak for din underlige poesi, som – indrømmet – af og til er for underlig, men oftest snarere forunderliggørende og åbner verden for os på ny.

Bo Grymer er teolog og medforfatter til samtalebogen ”Birken og kirken” med Simon Grotrian.