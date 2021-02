Titler forpligter

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

”De kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største.”

Lukasevangeliet 22, 24

Disciplene har lige holdt påskemåltid sammen med Jesus. Jesus har prøvet at forklare dem, at han selv er det påskelam, der må sætte livet til, for at de kan leve.

Da Jesus i denne forbindelse forudsiger forræderiet iblandt dem, opstår der et skænderi om, hvem af dem der dog kan være så ussel. Og i samme omgang kommer det også til et skænderi om, hvem af dem der skal regnes for den bedste. Her griber Jesus ind og belærer disciplene om at være ældst og yngst, leder og tjener, størst og mindst. Jesus vender med sin belæring op og ned på den almindelige rangorden ved at sige: Størst er den, som tjener!

Det er større at tjene end at spille herre og selv blive betjent. Så omvendt virker Jesus selv. Jeg er iblandt jer som den, der tjener, siger han. Og det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester. Som vi menneskeligt kan berige hinanden med vores forskellige gemytter, sådan er der også behov for, at vi som tjenere for Gud tjener med vores forskellighed.

Jesus selv er det bedste eksempel på stor mildhed og selvopofrelse – og samtidig en myndig og stærk tjener, der ikke viger tilbage for at sige imod, når det gælder. Jesus tjener ved at løfte småfolk op, men kan også finde på at støde de store ned fra deres troner.

Kampen mellem sund magt og syg magt slipper vi aldrig af med. Tjeneste er nøglen til den sunde magt. Egentlig giver det en fantastisk frihed at slippe for at skulle spille helt og imponere. Vi slipper for at strides om, hvem der er størst og vigtigst. Vi skal ikke være pletfrie for at være med i Kristi tjenestefællesskab.

Kristen frihed er ikke at være herre i eget liv, men at vide, at vi må støtte os til Jesus og tjene ham. Og erkende, at vi har behov for Jesus.

Hans nåde og tilgivelse må tit samle os op, når vi klatrede for langt op ad rangstigen og faldt ned igen. Men det er netop storheden ved at være Kristi tjenere, at han vil samle os op. For han ser noget stort i alle sine tjenere.

Thomas Kristensen er pastor emeritus.