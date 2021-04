Tonefaldet er afgørende

”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Og jeg giver dem evigt liv.”

Johannesevangeliet 10,27

Stemmen afslører os. Vi kender hinanden på stemmen. Hvordan mon Jesu røst har lydt? Ja, flere steder står der, at han talte med myndighed, altså med en troværdig stemme, som indgav tillid og respekt. Det var derfor, disciplene fulgte ham. Det var derfor, folk i almindelighed lyttede til ham. Det var så også derfor, nogle blev gale og forargede og vendte Jesus ryggen. Der var noget særligt med hans stemme: Han talte sjældent vredt og voldsomt, men altid med en myndighed, så folk ikke kunne smutte udenom, men måtte tage stilling.

Fårene kender hyrden på stemmen. Når Jesus kalder sig selv den gode hyrde, så betyder det både den rigtige og sande hyrde, den fårene skal følge. Det betyder også den omsorgsfulde hyrde. Den, fårene trygt kan følge. Hvorfor mon de taler forbi hinanden, Jesus og folket? Vel, det sker også somme tider for os. Vi hører den andens stemme, men vi hører ikke, hvad der bliver sagt. Og omvendt får vi svar, som vi slet ikke har bedt om.

Hvad skal der egentlig til, for at vi kan følge Jesus? Det er jo det dybe spørgsmål. Hvad skal der til, for at vi kan tro og blive frelst? To ting, siger Jesus til jøderne dengang, og til os: Lyt efter mit ord og tag imod mine gerninger! Dette er nok til, at vi kan gribes af Jesus, gribes af troen på ham og få vores evighed i hans nærhed.

Det er, når vi begynder at høre efter, vi kommer til at kende Jesus på stemmen. Vi finder aldrig troen og sandheden ved at blive stående, hvor vi er, og så forsøge at plukke lidt hist og lidt her. Jesus Kristus finder vi kun ved at fatte et andet sind og åbne hele vores lytteapparat for hans ord. Men da kan underet også ske! Guds Ånd rører ved os, så Jesu stemme bliver afgørende at høre og tryg at følge. Hans ord er fulde af liv. Vi bliver i dette følgeskab, trods tvivl og anfægtelser. For vi ved, at skal vi frelses fra vore synder og svigt, så må han gøre det.

Og vi hører på hans røst, at det vil han!

Thomas Kristensen er pastor emeritus.