Tonen er ikke årsag til islamistisk terror i Danmark. For så skulle de kristne i Mellemøsten også stå bag terrorangreb

Det er ikke rigtigt, at "polariseringen i udlændingedebatten" skulle være årsag til terror. I Mellemøsten oplever kristne diskrimination, juridisk ulighed i en sharia-inspireret domstol og fordrivelser. Men der er ingen kristen terror. Er tonen måske ikke hård nok, spørger historiker Maradona Isho

I ARTIKLEN ”Derfor tager vi ofte skyld på os, når terroren rammer” i torsdags er Magnus Ranstorp, som har fået etiketten ”terrorekspert” på sig, citeret for at sige, at ”polariseringen i udlændingedebatten” skulle være årsag til, at nogle kan opleve ”en følelse af undertrykkelse og uretfærdighed”, og derfor begår nogle muslimer terror.

Også Thomas Hoffmann, som er professor ved det teologiske fakultet ved Københavns Universitet, er på samme bølgelængde og siger, at den måde som et ”majoritetssamfund behandler minoriteter på” giver ”mening langt hen ad vejen”. Det giver på ingen måde mening.

Hvis man ser på, hvordan danskerne og svenskerne behandler muslimerne i Skandinavien, og så sammenligner det med, hvordan muslimerne behandler de kristne i lande som Irak, Egypten og Jordan, er der ingen tvivl om, at diskriminationen og forfølgelse af kristne er langt værre, og tåler slet ingen sammenligning med skandinavernes behandling af muslimerne.

I Irak er de kristnes befolkningstal reduceret med over 60 procent i kølvandet på Saddam Husseins fald og de efterfølgende sekteriske kampe, hvor muslimske grupper går specifikt efter de kristne, da de bliver opfattet som vesterlændinges femtekolonne. Selv under Saddam Husseins styre var det forbudt for de kristne irakere fra det kristne assyriske mindretal at undervise i deres eget sprog.

I EGYPTEN HAR DER VÆRET så mange angreb på koptiske kirker, at jeg er holdt op med at tælle, og under Egyptens første frie demokratisk valg i 2012 fik det muslimske broderskab og andre islamistiske/salafistiske partier cirka 70 procent af stemmerne tilsammen.

I Jordan, som er et af de mindst sekterisk muslimske lande i regionen, har den muslimske befolkning tilsluttet sig, at det skal være forbudt for en ikke-muslimsk mand at gifte sig med en muslimsk kvinde, og at det skal være forbudt for en muslim at forlade islam. Til gengæld er det, at en muslimsk mand gifter sig med en kristen kvinde, eller det at konvertere til islam helt problemfrit. Det skyldes, at muslimske jordanere føler en stor religiøs trang til at dominere de kristne og andre ikke-muslimer generelt. Det samme er tilfældet i Irak og Egypten.

Selv religionsforskerne Brian J. Grim og Roger Finke har i deres bog ”The Price of Freedom Denied” lavet den hidtil bedste dokumentation for religiøs forfølgelse og diskrimination og dokumenteret, at hele 78 procent af de muslimske stater har høj grad af diskrimination af minoriteter fra statens side. Det tilsvarende tal for kristne stater er på 10 procent.

Synes Ranstorp og Hoffmann, at tonen er hård i Danmark og Sverige, når man sammenligner med, hvordan muslimerne behandler de kristne i Irak, Egypten og Jordan?

Hvis tonen er årsag til, at muslimerne begår terror i Danmark og Sverige, hvorfor i alverden har vi så ikke de samme terrorproblemer fra de kristne begået mod muslimerne i de tre føromtalte arabiske lande?

Mellemøstens kristne oplever diskrimination, juridisk ulighed i en sharia-inspireret domstol og fordrivelser. Men der er ingen kristen terror. Er tonen måske ikke hård nok?

Maradona Isho er uddannet historiker.