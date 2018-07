Professor: Rystende, at Sørine Gotfredsen ikke kender forskel på universitet og kirke

Fanden er løs, hvis ikke man formår at skelne mellem kateder og prædikestol og universitet og kirke, skriver professor Anders Klostergaard Petersen

Refleksion eller refleks? Man kommer unægtelig i tvivl i Sørine Gotfredsens ”Refleksion” i Kristeligt Dagblad fredag den. 27. juli. Det kræver indsigt, kundskab og langsommelighed at reflektere, medens refleksen, biologisk set, blot er et ufrivilligt respons på en stimulus.

Når man som medielus dagligt skal give sin uforbederlige mening til kende om alt og alle, får det undertiden umiskendelig karakter af refleks og ikke refleksion.

Det er i al fald hverken begavelse eller klogskab, der præger Gotfredsens ”Refleksion”, men snarere et fejlskud. Hun reagerer denne gang på min diskussion med Morten Messerschmidt (DF), om kristendom i højere grad end andre religioner (i disse år altid islam) skulle være forenelig med sekularisering forstået både som en intern teologisk udvikling og som samfundsmæssig kontekst for religionen.

Det er dog ikke den diskussion, hun tager op, men i stedet en afledt debat om, hvordan man taler om kristendom på universitetet og i det offentlige rum. Sørine Gotfredsen er bekymret for, at en videnskabelig tilgang til kristendom dræner og tømmer den for livskraft. I stedet slår hun ligesom også Morten Messerschmidt til lyd for, at man skal tale kristendom fra troens perspektiv.

Det lyder besnærende, men synspunktet ender med at skyde sig selv i foden, for det kan i modsætning til videnskab ikke gøres alment gældende. Det svarer til at sige, at man skal være åndssvag for at skrive om åndssvageforsorgen, at man skal være hest, for at skrive om heste, at man skal være troende for at skrive om tro, og sådan kan man blive ved i det absurde. En ting er, at Messerschmidt kom for skade at give udtryk for opfattelsen, hvis andre talspersoner i Danmark hører til blandt fundamentalistiske muslimer og kristne; men det er rystende, at Gotfredsen som statsuddannet teolog og præst i folkekirken ikke kender forskel på kateder og prædikestol, universitet og kirke.

Når vi i Danmark fortsat har teologi ved to af landets universiteter, er det, fordi teologi drives som videnskab. I det øjeblik den gøres til trosanliggende, har den intet at gøre ved et dansk universitet. Så har man reduceret den til en sag, der bedst drives i synagogen, moskéen, kirken eller ved de to privatfinansierede bibelinstitutter, som også findes i Danmark. Hvorfor?

Af den simple grund, at universitet og videnskab forudsætter, at de studier, der drives, og at de resultater, som opnås, kan gøres alment tilgængelige, uanset hvilken etnicitet, ideologi, religion eller andre private forhold der måtte kendetegne ens baggrund. Det burde Gotfredsen vide. Hun burde også vide, hvis hun havde reflekteret over sagen, at netop det forhold har været til gavn for såvel kirke som universitet og almensamfund.

For kirken har det ført til en kristendomsform, som ikke har lukket sig om sig selv i forstokket religiøsitet og sekterisk afgrænsning fra almensamfundet. For universitet og almensamfund har det bidraget til uddannelse af præster, som også kan begå sig i samfundet og begavet kan deltage i debatter, til en vigtig forståelse af kristendommens betydning i fortid og nutid og dermed også med langt større sans for, hvad ikke alene kristendom, men også religion er.

Jeg er enig med Gotfredsen i, at et videnskabeligt verdenssyn ikke er udtømmende. Men det er netop derfor, vi har kateder og prædikestol, universitet og kirke som forskellige institutioner, der til gavn for begge og almensamfund kan udfordre og holde hinanden i skak. Fanden er løs, hvis ikke man formår at skelne mellem de to og holde dem adskilt.

Anders Klostergaard Petersen er professor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet.