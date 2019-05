Tysk ministerpræsident vil udskifte nationalsang, fordi den minder for meget om nazisterne

Tyskere fra det tidligere DDR kan ikke identificere sig med den tyske nationalhymne, siger ministerpræsident. Konservative politikere beskylder ham for at mangle patriotisme

TYSKLAND KÆMPER STADIG med sin identitet godt 70 år efter Det Tredje Riges sammenbrud og 30 år efter genforeningen, og nu har en tysk toppolitiker rusket i en af de bærende piller i den tyske selvforståelse: republikkens nationalhymne.

Tiden er kommet til at udskifte den nuværende hymne med en ny, som i højere grad samler nationens sjæl, lød det forleden fra Bodo Ramelow, ministerpræsident i delstaten Thüringen, som frem til genforeningen var en del af DDR.

”Vi har brug for noget helt nyt – nye tekster, der er så fængende, at alle kan identificere sig med dem og sige: Den tilhører mig,” sagde politikeren, som tilhører Venstrepartiet, til avisen Rheinische Post.

Bodo Ramelow siger, at selvom han altid synger med på hymnen, kan han ikke ”få billedet af nazisternes parader fra 1933 til 1945 ud af mit hoved”.

Hymnen ”Das Lied der Deutschen” (Tyskernes sang), skrevet i 1841 af den tyske digter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, har da også en lige så turbulent historie som Tyskland selv.

Den blev officiel nationalhymne i 1922 med tre vers og melodi af komponisten Joseph Haydn. Nazisterne sang kun første vers, som begynder med ”Deutschland, Deutschland über alles” (Tyskland, Tyskland over alt), og efter krigen blev dette vers strøget, så man i Vesttyskland nøjedes med tredje vers ved officielle begivenheder, der begynder med ordene ”Einigkeit und Recht und Freiheit” (Enighed, retfærdighed og frihed). Og med genforeningen blev østtyskernes hymne ”Auferstanden aus Ruinen” (Opstået fra ruinerne) afskaffet til fordel for den vesttyske.

Men mange østtyskere fra det tidligere DDR synger tre årtier efter stadig ikke med på den officielle hymne, påpeger Bodo Ramelow.

”Jeg vil gerne have, at vi får os en i sandhed fælles national hymne. Men dette ønske har desværre kun altid ført til vredesudbrud,” siger han.

Det er også tilfældet denne gang. Konservative politikere beskylder Ramelow for at mangle patriotisme, og Markus Blume, generalsekretær for det bayerske CSU, opfordrer ham til at få ”hænderne væk fra fra vores nationalsang!”.

”Hvis hr. Ramelow fra SED’s (DDR-diktaturets parti, red.) efterfølgere i Venstrepartiet har et problem med enhed og retfærdighed og frihed, skulle han måske genoverveje sin egen indstilling, men ikke ændre ved vores nationalsang,” skriver Blume på Twitter.

Ifølge medformand for det højrenationale Alternativ for Tyskland (AfD) Alexander Gauland viser Bodo Ramelows forslag, at Venstrepartiet ”stadig ikke har sluttet fred med den tyske enhed”, og han beskylder ham for at ”føre krig mod Tysklands nationalstat”, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tysklands største avis Bild mener også, at der er tale om et ”vanvittigt forslag”.

Men Ramelow forstår ikke forargelsen. Han peger på, at flere AfD-politikere for nylig blev optaget på video, mens de sang de i dag forkætrede vers ”Deutschland, Deutschland über alles”.

”Hvad taler imod en hymne-konkurrence? Hvad taler imod en ny hymne, som folk fra Øst og Vest kan synge med på fra dybet af deres hjerte? Det ville da være udlevet patriotisme,” siger ministerpræsidenten, som selv har foreslået dramatikeren Bertol Brechts ”Kinderhymne” (børnehymne).

Hans kommentarer rammer ned i en ømfindtlig debat mellem Øst og Vest om økonomisk ulighed og en følelse blandt østtyskere af, at deres kulturarv ofte behandles med ligegyldighed eller foragt.

Viceministerpræsident i den østtyske delstat Brandenburg Christian Goerke, også fra Venstrepartiet, har forsvaret sin kollega og kaldt hans forslag ”forståeligt” i lyset af fraværet af debat under genforeningen i 1990.

Nationalhymnen var også i vælten sidste år, da leder af anliggender om ligestilling i det tyske familieministerium Kristin Rose-Möhring opfordrede til at bytte ord som ”fædreland” og ”broderlig” ud med kønsneutrale udtryk. Et skridt, som Østrig og Australien allerede har taget, skriver France 24.