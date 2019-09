Udfordrede unge skal udfordres

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi har et skolesystem, der vedligeholder middelmådighed og samtidig et forløb for udfordrede elever, der plejer uduelighed, som var det et talent.

Jeg tror og ved, at unge mennesker med udfordringer ikke skal igennem en modsatrettet evolution, hvor de bliver plejet så meget, at de ikke formår at kunne klare sig selv. Jeg har fuld forståelse for den utryghed, en forælder skal igennem, når et barn, og især et barn med udfordringer, skal stå på egne ben.

Men vi bliver nødt til at skabe en udbredt forståelse for, at jo mere et diagnosticeret barn bliver udsat for individualisering, når det kommer til indlæring, jo mere udvikler barnet antisociale tendenser.

Jo, jeg er da helt enig i, at individets behov skal plejes, når det kommer til den boglige indlæring, men det er ikke kun bogligt en person skal kunne klare sig for at stå på egne ben.

De sociale evner er mindst lige så vigtige at pleje, for at vi hver især kan begå os i hverdagen. Mennesker er trods alt skabt fra Guds side som flokdyr.

Derfor mener jeg også, at kommunerne er alt for bange for at inddrage udefrakommende initiativer, når det kommer til viderearbejde med udfordrede unge.

Der er en ubegrænset mængde af både sociale initiativer fra ungdomspolitik til ungdomsarrangementer og tilbud om sociale sammenkomster. Hvis man som forælder fortæller et barn, at det er begrænset og ikke kan noget, så hedder det psykologisk vold, men hvis en offentligt ansat plejer et udfordret barn til uduelighed, er man støttepædagog.

Staten er blevet alt for glad for at ty til den nemme løsning og sige, at isolation og umyndiggørelse er den nemmeste løsning.

Udfordrede unge fortjener og har krav på en klart mere langsigtet plan, når det kommer til at blive en del af det samfund, vi alle er en del af – diagnose eller ej.

Simon Bøtkjær Nielsen er lokalformand for Konservativ Ungdom i Vallensbæk