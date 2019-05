Udlandsdansker og diakon undrer sig: Hvor er kirkens afstandtagen til Stram Kurs?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Hvor er Danmarks præster, menighedsledere, frikirkepastorer og kirkens røst som en modvægt til at være nedværdigende og ondskabsfuld, spørger diakon Brian Jensen

Som dansker bosat i udlandet har jeg den seneste tid fulgt danske medier omkring det nye parti Stram Kurs, dets grundlægger Rasmus Paludan og hans retoriske ytringer.

Sidst har også den norske avis Vårt land med overskriften ”Koranbrenner kan bli folkevalgt” skrevet om det.

Den danske rejsebranche har en målrettet kampagne rettet mod Norge og nordmænd med sloganet ”Det er deilig å være norsk i Danmark”.

Efter at have fulgt med og hørt på Inger Støjberg (V) og Mette Frederiksens (S) unisone udtalelser, og som nu forstærkes og overgås af den højrenationalistiske klovn Rasmus Paludan, får jeg lyst til at græde og græmmes og omskrive ovenstående markedsføringscitat.

”Det er flaut og (vanærende) å være Dansk i Norge”.

Mit spørgsmål er: Hvor er Danmarks præster henne? Menighedsledere, frikirkepastorer og kirkens røst som en modvægt til at være nedværdigende og ondskabsfulde? Tænk, hvis præster, folkekirkens medlemmer og humanistisk indstillede danskere var mødt op til Cirkus Paludans forestillinger og havde slået ring rundt ham. Stået der, skulder ved skulder, med ryggen til ham og ansigt til ansigt med hans, regeringens og Dansk Folkepartis fjender, mens man sang nogle af vores mægtigste danske salmer.

Eller Niels Hausgaard kunne synge om fynboen, som havde overdøvet ondskabens røst og ladet kærligheden råde og få spillerum.

Om Gud græder, det ved jeg ikke, jeg tror det, men jeg græder og er flov over at være dansk i disse tider.

Brian Jensen er diakon i Den norske kirke.