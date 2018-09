Hvis Jesus levede i dag, havde han færdedes med transkønnede og homoseksuelle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Sidst Jesus havde sin gang i Palæstina, brugte han tid sammen med datidens udskud. Han sendte sin kærlighed i retning af forfulgte og prostituerede og delte brød med syndere. Man kan derfor snildt forestille sig, at gæstelisten til et middagsselskab med Jesus i dag ville inkludere en glitrende dragqueen, et par transpersoner og et nyforelsket bøssepar, skriver journalist

SYV KIRKELIGE organisationer er gået sammen om at bremse LGBTQ-bevægelsen.

De mener, at debatten og mediernes dækning af homoseksuelle og transkønnedes rettigheder er gået for vidt, men de glemmer, at også Jesus fungerede som de udstødtes ambassadør.

Lad os begynde med et tankeeksperiment. Hvis Gud endnu en gang besluttede sig for at sende sin søn mod Jorden, hvordan ville Jesus så agere? Af praktiske og historiske årsager kan vi jo sige, at han genopstår i Jerusalem. Han kender området, og der er konflikter nok, han kan give sig i kast med at løse.

Sidst Guds søn havde sin gang i Palæstina, brugte han en del tid sammen med datidens udskud. Han sendte

sin kærlighed i retning af forfulgte og prostituerede og delte brød med syndere.

Man kan derfor snildt forestille sig, at gæstelisten til et middagsselskab med Jesus i dag ville inkludere en glitrende dragqueen, et par transpersoner og et nyforelsket bøssepar. Middagen ville sikkert foregå på Video Pub, Jerusalems eneste homobar, hvor evnen til at forvandle vand til rosé absolut ville være et hit.

DET LIDT FARVESTRÅLENDE eksempel har dog en alvorlig pointe. Jesus var de forfulgtes og udstødtes forkæmper. Han lod dem tale og lyttede til dem. Da de skriftklogere farisæere i Markusevangeliet undrede sig over, at Jesus delte brød med syndere, sagde han:

”De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.”

Pointen er, at alle er syge eller syndere i den verden, Jesus færdes i, selvom nogle af disse syndere lever i den opfattelse, de er rene. Farisæerne mente, at de var bedre end de udskud, som Jesus valgte at dele bord med, og dermed glemte de, at Jesu vigtigste budskab er, at du skal elske din næste som dig selv. De glemte næstekærligheden.

PÅ SAMME MÅDE glemmer Indre Mission og de seks andre kirkelige organisationer næstekærligheden og begår samme fejl som de bedrevidende farisæere.

De glemmer, at seksuelle minoriteter og personer med ikke-binære kønsidentiteter er forfulgte og bliver diskrimineret, og at det derfor er vigtigt, at medier, politikere og interesseorganisationer italesætter det problem.

Hele fire gange så mange homo- og biseksuelle og transkønnede som heteroseksuelle har forsøgt at begå selvmord. LGBTQ-personer bliver diskrimeret på arbejdspladsen og i sundhedsvæsenet og udsættes for trusler og overfald på gaden. Det skal italesættes.

Det er vigtigt, at samfundet lærer at respektere og forstå LGBTQ-personer, og at vi alle bliver klogere på samfundets minoriteter.

Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission, hans medlemmer og diverse andre kirkelige organisationers tilhængere, som ifølge Jesus også begår synd ligesom alle andre, bliver jo ikke mindre ciskønnede eller heteroseksuelle af den grund – til gengæld bliver de mere næstekærlige.

Så kære Hans-Ole Bækgaard, lyt til os, der er udstødte og lad os tale, for det ville Jesus have gjort.

Anders Bobek, journalist, tidligere forperson i LGBT+ Ungdom.