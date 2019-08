Tidligere folketingsmedlem: De nordiske lande må konfrontere Kina med behandlingen af uighurerne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Det er en stærk og velargumenteret appel, som Turkan Mukhlissova fremfører i Kristeligt Dagblad den 25. juli om en dansk indsats for uighurerne i Kina.

De aktuelle oplysninger, der kommer ud fra Xinjiang, peger på tilstande, der minder om Stalins forfærdelige Gulag-system. For nylig citerede The New York Times menneskerettighedsaktivister og eksperter for, at de kinesiske myndigheders kampagne har traumatiseret uighurerne og efterlader splittede lokalsamfund og familier. Det rapporteres, at små børn bliver adskilt fra deres forældre.

Det er forståeligt, at Turkan Mukhlissova opfordrer Danmark til at konfrontere Kina med behandlingen af uighurerne. Men det er desværre en illusion at forestille sig et selvstændigt dansk udspil. Det er mange år siden, Danmark havde mod til at gå op imod Kina, og i disse ”panda-tider” må man tænke i andre baner.

Kina er en stormagt, der ikke tøver med at anvende voldsomme metoder.

Hvis vi står alene, kender vi opskriften. Den består af kinesiske sanktioner på det økonomiske område.

Tænkt blot på den kinesiske vrede og handelssanktionerne over for Norge, da den norske Nobelpriskomité tildelte fredsprisen til den fængslede borgerrettighedsforkæmper Liu Xiaobo. Han døde i ufrihed i 2017. Man ramte bevidst Norge, selvom landet som bekendt ikke uddeler fredspriser.

Flere lande må stå sammen. Den kinesiske økonomiske indflydelse på nogle EU-lande gør, at et fælles EU-udspil næppe er realistisk. De nordiske lande har derimod stået sammen i FN’s Menneskerettighedsråd i denne sag. Det er derfor nærliggende med et fælles nordisk uighur-udspil i forhold til Kina.

Det kunne bestå i forsøget på at sende en nordisk delegation til Xinjiang for at undersøge forholdene, for at tale med dem, der ufrivilligt et spærret inde. Og for en dialog med kineserne om at overholde de basale menneskerettigheder.

Nok er Kina stærkt, men politisk vil det være betænkeligt for Beijing-styret, hvis man forsøger at sanktionere alle de nordiske lande på samme tid.

Mit forslag er således en opfordring til ministeren for nordiske anliggender om at bringe uighurernes sag op i Nordisk Ministerråd snarest. Uighurerne har stærkt brug for international opmærksomhed.

Viggo Fischer er tidligere medlem af Folketinget (K).