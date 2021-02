1,6 milliarder børn har i perioder ikke gået i skole. Ny dansk strategi bør prioritere uddannelse

Coronapandemien har gjort, at 1,6 milliarder børn og unge i hele verden har måttet undvære den fysiske skole i kortere eller længere perioder. Skolegang er livsvigtigt for børn. Det er en hjørnesten for udvikling - derfor må vi sætte alt ind for at sikre, at der sker noget nu

1,6 milliarder børn og unge har ikke gået i skole i længere perioder i løbet af det seneste år på grund af covid-19-pandemien. I nogle dele af Afrika har skolerne været lukkede siden marts 2020 og er det stadig. Verden står ikke blot over for en uddannelseskrise, men en krise for den menneskelige udvikling. Fordi uddannelse er så fundamentalt for alle menneskers muligheder i livet, herunder for at kunne bidrage til det samfund, de er en del af.

Skolegang er livsvigtigt for børn. For verdens fattigste børn er det i skolen, de får dagens vigtigste måltid – i nogle tilfælde det eneste måltid. Det er også i skolen, de kan lære om deres rettigheder, fremtidsmuligheder og om de farer, der omgiver dem. Vi ved, at især pigerne er udsatte, når de ikke længere kan komme i skole.

Tvangsægteskaber og børnearbejde forekommer i langt højere grad for børn, der ikke går i skole. En ny rapport fra Planbørnefonden viser, at op mod 11 millioner piger frygtes ikke at vende tilbage til skolen efter pandemien.

Vi ved samtidig, at vi højst sandsynligt ikke har set covid-19 toppe i udviklingslandene. Skolelukningerne vil med al sandsynlighed fortsætte længe her. En ny rapport fra Oxfam Ibis viser, at hvor børn i rige lande i gennemsnit mistede seks ugers uddannelse under skolelukningerne i 2020, så har børn i udviklingslandene mistet fire måneder. Det vil på sigt presse samfundene og økonomien i de lande, hvor en stor del af en generation ender med ikke at kunne læse, skrive og regne. Derfor er det fuldstændig afgørende, at vi får sat ind nu, så uddannelseskrisen ikke bider sig endnu mere fast og får endnu mere vidtrækkende konsekvenser.

Danmarks uddannelsessektor vækker beundring i andre lande. Vi ved, at et stærkt socialt samfund er bygget op om kvalitetsuddannelse. Den viden og den status kalder på, at Danmark prioriterer og investerer i børns uddannelse med den nye udviklingsstrategi. Danmark har i en årrække støttet Education Cannot Wait, hvor de i 2019 var den største donor, og Global Partnership for Education. Det fortjener stor ros. Men der skal altså mere til nu.

Red Barnet vurderer, at der er brug for omkring 300 milliarder kroner, for at regeringerne i 59 af verdens fattigste lande kan sørge for, at cirka 136 millioner børn kan vende sikkert tilbage til skolen og indhente deres læringstab. Der er brug for at forbedre skolernes sanitetsforhold, der er brug for opfølgningskurser, og der er brug for oplysningskampagner, som betrygger forældrene i, at de sikkert kan sende deres børn tilbage i skole.

Mest af alt er der brug for et land, som går forrest i kampen for børns ret til uddannelse, og som opfordrer andre lande til at følge trop. Danmark vil kunne gøre en kæmpe forskel ved at placere uddannelse centralt i udviklingsstrategien. Det vil på alle måder understøtte andre prioriteter såsom at adressere klimaforandringerne og Build Back Better and Greener. Uddannelse er fundamentet for, at børn og unge forstår klimaforandringerne og udvikler færdigheder, som gør, at de kan bidrage til at opbygge bedre grønne samfund. Særligt pigers uddannelse bør være en vigtig prioritet, fordi de dobbeltdiskrimineres på baggrund af køn og alder, risikerer at blive tvangsgiftet bort og ufrivilligt koblet af.

Uddannelse er hjørnestenen i indsatsen for at fremme bæredygtig udvikling og bekæmpe ulighed. Forudsætningen for, at langt de fleste af de danske udviklingsprioriteter vil lykkes for os, er, at børn får en uddannelse. Derfor skal vi sætte alt ind for at sikre, at det sker, og nu mere end nogensinde.

Anne Smith Petersen er vicedirektør i PlanBørnefonden. Kira Boe er uddannelsespolitisk seniorrådgiver i Oxfam Ibis. Helle Gudmandsen er chef for international uddannelse i Red Barnet.