Unge har ikke klimaangst. De tager ansvar

Vi hører igen og igen, at unge har klimaangst. Der bør ikke herske tvivl om, at det er voldsomt for alle mennesker at forholde sig til klima- og biodiversitetskriserne og deres irreversible konsekvenser.

Men vi vil dog gerne modsvare påstanden om den klimaangste ungdom og pointere, hvorledes ungdommen vælger at handle og derved påtager sig det ansvar, som den økologiske krise bringer alle mennesker.

Begrebet klimaangst er en individualisering af et komplekst globalt problem, som vi som samfund ikke formår at tage ansvar for.

Begrebet klimaangst er en sygeliggørelse af de unge, der mærker og forstår forpligtelsen til at passe på vores fælles liv på Jorden.

Men det er ikke en sygdom at ville passe på kloden, klimaet og alle fantastiske arter, og det er derfor ikke grebet ud af den blå luft, når unge bliver bekymrede over, at politikerne ikke formår at lave de nødvendige reformer, så vi omstiller vores samfund.

Når vi underviser vores engagerede, idérige og handlingsparate elever på faget ”Jorden kalder” på Krogerup Højskole, så mærker vi også elevernes bekymringer og frygt for, at vi ikke når at sadle om i tide.

Men vi mærker også en kærlighed til denne jord og alt det liv, der udfolder sig på planeten. Kærligheden til Jorden fører til en forpligtelse, der slår dybe rødder.

Ungdommen er alt andet end kynisk. Ungdommen kalder på kollektive politiske handlinger. Ungdommen prøver igennem protester på gaden, nye madvaner og engagement i den danske natur at forbinde sig til verden på både politiske og eksistentielle niveauer.

Det er dybt problematisk at tale om en ungdom, som lider af klimaangst, og på den måde individualisere og sygeliggøre de samfundsmæssige kriser, vi befinder os midt i.

I stedet bør vi tale om en ungdom, som er dybt ansvarsfuld, dybt engageret og ekstremt håbefuld. De unge bevarer troen på, at det er muligt at leve et meningsfuldt liv med en mindre økologisk belastning.

De unge viser vejen, og deres vilje og mod forlanger, at politikere og andre beslutningstagere følger trop og træder i karakter.

Sarah Hellebek og Ida Nielsen Langendorf er begge undervisere på Krogerup Højskole på hovedfaget ”Jorden kalder”.